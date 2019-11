Smettere di giustificarsi sempre per vivere più sereni

editato in: da

Smettere di giustificarsi per ogni azione compiuta nella vita quotidiana può rivelarsi un vero toccasana per la vostra salute sia mentale che fisica. Fornire sempre delle spiegazioni infatti su ogni atto compiuto è in realtà una fonte di stress e talvolta, provoca anche angoscia e nervosismo. La paura del giudizio altrui spinge molte persone a giustificarsi costantemente, poiché ci si sente diversi o inadatti. Non si tratta di diversità, ma di essere unici ed incomparabili anche se spesso, questo può causare solitudine ed isolamento.

In questo caso, il timore che gli altri possano allontanarsi a causa della propria personalità può trasformarsi in un costante senso di inquietudine e proprio per questo, si tende a dare spiegazioni e a giustificare ogni minimo gesto o azione, per paura di ricevere delle critiche. É fondamentale dunque comprendere che il modo di essere, ovvero la propria essenza e personalità viene prima di ogni cosa. Chi vi ama e vi vuole bene davvero vi accetterà per ciò che siete, portando sempre il dovuto rispetto nonostante in questo ambito, purtroppo, spicca notevolmente la pressione della società o della famiglia.

Viene infatti reputato normale sposarsi, avere figli e anormale il contrario, oppure non continuare la carriera lavorativa a cui avevamo abituato i nostri conoscenti o scegliere di cambiare il paese in cui vivere, ecc. facendo diventare lo smettere di giustificarsi è quasi impossibile. Dare spiegazioni relative alle proprie decisioni sulla propria sfera privata diventa quasi un obbligo. La libertà e la felicità personale passano notevolmente in secondo piano e non è assolutamente giusto perché gli unici a poter avere la facoltà di giudicare la vostra persona siete voi e non gli altri, poiché le vostre scelte non hanno niente a che vedere con essi. Per questo, è fondamentale smettere di giustificarsi. Se avete notato che siete soliti dare numerose spiegazioni alle persone che vi circondano, significa che probabilmente state soffrendo inutilmente.

Lo afferma anche un interessante studio pubblicato su ” Psychology Today ” che consiglia di affrontare con determinazione tutte quelle persone che osano dare dei giudizi sulle proprie scelte private. Le pressioni più insidiose inoltre vengono fatte molto spesso dalle persone più vicine, ovvero i parenti, spesso con domande del tipo “ma quando ti sposi?” o “quando fai un bambino?” che possono causare un vero e proprio condizionamento e aumento dello stress. É fondamentale quindi comprendere che l’approvazione degli altri non deve assolutamente influire sulle proprie scelte e sul proprio modo di essere, poiché “essere unici” è ciò che conta davvero.