Autoironia, la tua arma di seduzione

Non ti senti particolarmente sensuale e vorresti esserlo? Quando ti avvicini al tuo partner ti senti ormai goffa e impacciata?

Io sono qui per questo. Mi presento: sono Anita Richeldi, sensual coach e founder di Comemisvesto.it e in questa rubrica ti insegnerò a tirare fuori il tuo lato migliore, quello che lascerà tutti – il tuo uomo in primis – a bocca aperta.

Iniziamo a lavorare sull’autoironia, che reputo fondamentale per affinare la tua arma migliore: la seduzione.

La sensualità è dentro di te: tirala fuori!

La sensualità e il sex appeal sono caratteristiche presenti in tutte le donne, solo che alcune riescono a farle emergere più di altre. E non ti parlo necessariamente di donne bellissime, perché in realtà potrei farti un elenco di top model dalle curve mozzafiato e dai lineamenti perfetti che di sensuale hanno ben poco.

Trovo, anzi, che donne comuni – operaie, impiegate, manager, casalinghe – inserite in un contesto di vita quotidiana – al supermercato, ai fornelli, di corsa per non perdere l’ultimo treno – risultino molto più affascinanti e sessualmente appetibili delle strappone seminude che popolano i rotocalchi e i magazine di moda e gossip.

Lo scrigno prezioso in cui è contenuto il tuo sex appeal sta proprio dentro di te e non è nient’altro che un atteggiamento, un modo di essere e di conseguenza, di porsi davanti agli altri.

Ti sto parlando dell’autoironia.

Autoironia e seduzione: un binomio indissolubile

Alle mie clienti insegno a prendersi in giro, a ridere delle proprie paure e fobie, a mettere sul piatto debolezze e difetti e a smontarli, uno per uno.

La tua forza è sorridere beffardamente alle occhiaie del venerdì sera che ‘manco dopo un after a 20 anni, a un capello bianco che non hai il tempo di tingere perché sei straincasinata, alla giacca stropicciata o magari indelebilmente macchiata dal rigurgito del tuo ultimo figlio, alla cellulite che proprio non se ne vuole andare, alla faccia dei soldi spesi in fanghi e pozioni miracolose.

L’imperfezione e la sua accettazione ti rende una donna più forte e sicura di te.

Questo tuo atteggiamento traspare in ogni tuo gesto, parola e sguardo e chi ti sta davanti non potrà che prenderne atto e rimanerne affascinato.

Capita, però, che quando cerco di intraprendere questo percorso con le mie clienti, mi si faccia notare come sia difficile accettare certi difetti fisici e come questo atteggiamento di rifiuto vada a compromettere inevitabilmente il rapporto intimo con il partner.

Come faccio a farmi vedere nuda?

Ho la cellulite…

Il seno è cadente.

Ho la pancetta.

E se a lui non piaccio più?

Molti uomini neanche le notano queste piccolezze: la passione e l’intimità vincono sempre su qualsiasi difetto fisico, anche il meno banale.

E se proprio credi che questo non sia possibile, impara a scherzarne con lui, non durante i preliminari o durante l’atto sessuale, ma quando siete soli, senza i bambini, davanti alla televisione, sul divano: ironizza sui difetti che reputi così invalidanti, alleggerisci il peso che si è creato nella tua testa, infrangi le barriere tra te e te e tra te e lui.

Quando sarai più sicura di te stessa, anche la tua sensualità avrà modo di emergere spontaneamente e lo farà perché sarai tu a sentirti più bella.

Una donna che sa prendersi in giro ha un’arma di seduzione infallibile tra le mani. Non ci sarà uomo che non caschi ai suoi piedi!

L’autoironia è una strategia vincente, a costo zero e con risultati garantiti!

Prova e fammi sapere ;)

La tua Sensual Coach.