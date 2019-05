Come salvarsi da un appuntamento disastroso

editato in: da

Se lui non ti ama: i segnali inequivocabili

Gli appuntamenti disastrosi sono un vero incubo per le single: non solo minano l’autostima, ma fanno rimpiangere di essersi date tanto da fare per prepararsi.

Per fortuna, c’è un modo per sottrarsi elegantemente ad appuntamenti di questo genere.

Cominciate bene scegliendo il locale dell’incontro in maniera intelligente. Assicuratevi che sia vicino a una fermata dei mezzi pubblici o dei taxi, il che vi consentirà di arrivare a casa senza troppe difficoltà in caso di fuga. Oppure preallertate un’amica o un amico fidato che possa venirvi a prendere in caso di necessità. Sarebbe inoltre meglio optare per un locale non troppo silenzioso, casomai gli argomenti di conversazione dovessero esaurirsi dopo cinque minuti.

Al di là del posto in cui vi vedrete, ricordatevi che non siete obbligate a sorbirvi un’intera serata solo per non apparire sgarbata, soprattutto se lui si comporta da cafone, vi offende o è maleducato. Armatevi di coraggio, dite chiaramente: «Scusami, è meglio se ci salutiamo qui», alzatevi e andatevene. Se volete evitare il confronto diretto, optate per la scelta più radicale: non date spiegazioni e andatevene. Se siete uscite con una persona mediamente piacevole ma terribilmente noiosa, inventate una scusa plausibile per tornare a casa presto e non lasciatevi avvilire.

Allo stesso modo, se un uomo sta cercando di svignarsela, lasciatelo andare. Non ha senso cercare di trattenerlo se ha già deciso che tra voi non funzionerà; è meglio comportarsi con dignità che implorare per avere una seconda chance. Ricordate: non potete convincere nessuno a stare con voi o a trovarvi carine. Non ci pensate troppo e continuate per la vostra strada.

Ecco 7 modi per sapere per certo che non lo rivedrete:

Al momento di andarsene vi saluta in modo freddo Scappa prima del tempo trovando una scusa Non vi dà il bacio della buonanotte Cambia discorso se gli proponete di rivedervi Passa metà della sera a messaggiare col cellulare Fa gli occhi dolci alla cameriera Dice che sta pensando di trasferirsi in un’altra città

Ecco 7 modi per sapere per certo che è chiaramente pazzo:

Dice di amarvi dopo una sola volta che siete usciti Vuole presentarvi ai suoi genitori dopo il primo appuntamento Vi telefona dieci volte la notte del vostro primo appuntamento Dice che è stata una serata magnifica, e che vi chiamerà di certo, ma poi non lo fa Vi propone di rivedervi il giorno dopo, ma non si presenta all’appuntamento Dice che gli ricordate la sua ex Dice che assomigliate a sua mamma