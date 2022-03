Come imparare (davvero) a farsi ascoltare

Ci sono volte in cui ci sembra che tutto ciò che diciamo e che affermiamo non venga compreso, o peggio frainteso. Ed è facile in queste situazioni accusare il nostro interlocutore, che sia un collega, un amico o un partner, di non essere stato attento. Di essersi limitato a sentire e a non ascoltare per davvero.

E questo capita molto spesso, in realtà. Perché dialogare è un arte che ancora in molti non hanno fatto propria. Ma se da una parte è vero che, anche a causa della frenesia dei giorni, le persone si limitano a sentire e a non ascoltare, è vero anche che molto spesso siamo noi a non essere capaci ad imporre la nostra voce.

Un’imposizione che, intendiamoci, non passa per l’aggressività né tanto meno per il tono di voce, ma per un’abile capacità di saper esporre, con convinzione e determinazione, tutte le personali motivazioni.

L’arte di parlare (e di farsi ascoltare)

Quella di farsi ascoltare è una vera e propria arte che possiamo fare nostra attraverso l’allenamento e l’abitudine e che, neanche a dirlo, passa anche per la sicurezza personale e l’autostima.

Se dialogando con una persona, di qualsiasi altro argomento, ci mostriamo fiere e sicure di noi stesse, avremmo più possibilità di essere ascoltate per davvero. Ma questo non basta a trasformarci in abili oratrici, occorre anche saper ascoltare gli altri ed empatizzare.

Un dialogo, infatti, per poter essere considerato tale non può essere a senso unico. Solo ascoltando gli altri, e imparando a comprenderli, potremmo in oltremodo essere ascoltate per davvero.

Dobbiamo anche fare nostra l’arte della pazienza, e spiegare anche più volte il nostro pensiero, qualora questo non fosse capito. Cerchiamo sempre, di parlare in modo chiaro, sincero e gentile

Prima di pretendere, però, che qualcuno resti ad ascoltarci e a dialogare con noi, dobbiamo essere sicure di sapere come esprimerci. Molto spesso, infatti, a causa della paura, dell’insicurezza e della timidezza tendiamo ad aprirci a metà. Ma se non siamo pronti e capaci a parlare per davvero, come possiamo pretendere che ci sia un pubblico disposto a restare all’ascolto?

Abbandonare la paura

Come tutti i successi personali, anche l’arte di farsi ascoltare, passa per l’opinione che abbiamo di noi stesse. Se siamo insicure, se ci sentiamo perennemente sbagliate o non all’altezza, rischiamo di non istaurare mai dei dialoghi con gli altri. E così facendo neghiamo a noi stesse la possibilità di arricchire le relazioni, siano queste professionali o personali.

La paura, a volte, non sta solo nell’insicurezza, ma anche nel timore di generare dei conflitti che nascono a causa delle incomprensione. Ma non esiste fraintendimento che non può essere risolto proprio grazie al dialogo. Del resto è questo il segreto delle relazioni più longeve, no?

Cosa succede quando non ci sentiamo ascoltate?

Non è solo per affermarci sul lavoro o per assicurarci delle relazioni sentimentali e amicali nel tempo, imparare a farsi ascoltare è necessario anche per il nostro benessere. Quella sensazione che ci sia sempre qualcuno all’ascolto, disposto a comprenderci e a considerare le nostre opinioni, i pensieri e le affermazioni, ci fa sentire accettate e amate.

Se invece dall’altra parte troviamo un muro, tutta quella libertà che appartiene anche all’espressione sembra mancare, e senza di questa è facile non sentirsi apprezzati dagli altri e da noi stesse.