Come conquistare un uomo: le regole per farlo subito tuo

Eccolo, è lui, l’hai avvistato col tuo radar e non ci sono dubbi: si tratta dell’uomo della tua vita. Ora ti spieghiamo come colpirlo e affondalo. Per farti spazio nel suo cuore devi sfoderare le tue armi migliori: i tuoi punti di forza.

Conquistalo con lo sguardo

L’occhio vuole la sua parte: mettiti in tiro, ma senza strafare. «Se gli piaccio veramente non gli importa come sono vestita e se sono truccata o meno»: questo potrà anche valere quando sarà cotto a puntino, ma ora tocca farlo cadere in trappola, quindi laccati le unghie e sistema i capelli, please! Metti in risalto gli occhi con un trucco ben curato. Non sei capace? Sicuramente hai un’amica abile con mascara e ombretti: fatti aiutare da lei.

Conquistalo con un look seducente

Ti piace essere originale? Ispirati allo stile delle pin-up, seducente e mai volgare. Per non sbagliare ricordati che essere sexy va bene, ma essere esagerata no. Se vuoi catturare il suo sguardo scoprendo le gambe copri il decolleté, e viceversa.

Conquistalo con la tua personalità

Niente recite: sii te stessa. Raccontagli di te ma senza fargli sanguinare le orecchie: non sono in tanti ad apprezzare le persone logorroiche. Dagli spazio di modo che ti possa parlare anche di sé e ascoltalo. Evita di alzare il gomito: non è per nulla romantico farsi accompagnare a casa in condizioni pessime.

Conquistalo facendogli credere di essere tu la preda

Fatti desiderare. Non sommergerlo di telefonate e messaggini. Non deve pensare di essere il re dei tuoi pensieri. Se ti invita a uscire senza preavviso declina, anche se non hai altri impegni. In amor vince chi fugge: mai proverbio fu più veritiero.