Prendere la decisione giusta è possibile? La scienza dice sì

Fonte: iStock Come prendere la decisione giusta

Ogni giorno ci troviamo davanti a delle scelte, alcune semplici che possiamo prendere a cuor leggero e altre più grandi destinate a cambiare per sempre le nostre vite. Ed è proprio quando siamo consapevoli delle possibile conseguenze di alcune decisioni che restiamo letteralmente paralizzate dalle paura.

È la scelta giusta? Continuiamo a ripeterci mentre rimandiamo all’infinito il momento dell’azione perché poi lo sappiamo che i rimorsi, i rimpianti e i sensi di colpa, quando le cose non vanno come avevamo sperato, sono destinati a diventare i terribili compagni della nostra avventura di vita.

Ma la verità è che per quanto ci impegniamo a vagliare tutti i pro e i contro di una decisione, non siamo in grado di prevedere il futuro. Niente e nessuno ci darà mai la garanzia che una scelta sia davvero quella giusta perché ci sono cose che, inevitabilmente, sfuggono al nostro controllo. Eppure, secondo la scienza, prendere la decisione giusta, o comunque avvicinarsi a questa, è possibile. Ed è sempre una meravigliosa scoperta.

Scegliere non è mai facile

Scegliere, sopratutto quando in ballo ci sono i sentimenti e le persone, non è mai facile. Al contrario, invece, è molto più semplice non prendere decisioni e subirle. Sono molte le persone che, paralizzate dalla paura di sbagliare o di cambiare le proprie abitudini, preferiscono non prendere alcuna scelta e lasciare che la vita e gli altri lo facciano al posto loro. Ma non agendo smettiamo di essere i protagonisti attivi della nostra vita, e concediamo a tutti gli altri un potere che invece dovrebbe sempre essere nostro.

E allora, come possiamo prendere la giusta decisione? Come possiamo sapere che davvero quella scelta non influenzerà in maniera negativa la nostra vita e tutto ciò che la riguarda? A provare a rispondere a questa domanda ci ha pensato Ruth Chang, filosofa e docente di Oxford che è più volte tornata sull’argomento fornendoci diversi interessanti spunti.

Intendiamoci, la sua non è una formula magica in grado di cambiare le cose o di permetterci di prendere qualunque decisione a cuor leggero, ma è una prospettiva diversa dalle solite che tutti dovremmo conoscere.

Puoi prendere la giusta decisione: parola di Ruth Chang

La ricercatrice Ruth Chang, ospite dei TED talks, è più volte intervenuta sull’argomento in questione spiegando come comportarsi di fronte alle decisioni più difficili contestando in qualche modo la teoria classica, quella che tutti noi applichiamo ogni giorno. Secondo questa, infatti, quando ci troviamo davanti a scelte difficili scegliamo di comportarci seguendo la testa, esaminando i pro e i contro per poi dirigerci dove i primi sono maggiori dei secondi.

Per Ruth Chang, invece, non sono i pro e i contro a fare di una scelta quella giusta, ma il nostro impegno nel perseguire quella decisione nel presente e nel futuro perché è questa capacità a far valere le ragioni e a diventare fonte di soddisfazione.

Secondo la studiosa le alternative che abbiamo davanti sono tutte preziose e non ne esiste una migliore dell’altra perché è il cambiamento in sé a essere migliore, è lui che ci permette di intraprendere nuove strade, di sperimentare la felicità.

Pensare che nelle scelte difficili un’alternativa è migliore dell’altra è sbagliato secondo Ruth Chang, così come lo è preferire l’opzione meno rischiosa, perché i rischi li corriamo sempre, nel bene e nel male. Al contrario, invece, l’impegno che mettiamo nel portare avanti una nostra scelta può fare la vera differenza.