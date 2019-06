Come capire sei davvero innamorata di lui

editato in: da

Da quando l’hai incontrato non puoi più togliertelo dalla testa e quando cerchi di fare ordine tra i tuoi pensieri, ecco che un dubbio ti assilla: “Non sarò mica innamorata?“. L’amore è un piacevole miscuglio di felicità e tormento che confonde le idee e che ci lega all’altro in modo del tutto irrazionale. Ecco alcuni segni rivelatori che sapranno dirti se, anche tu, sei caduta fra le braccia di Cupido.

1 – Il tuo cuore batte più forte

Il tuo cuore batte all’impazzata tutte le volte che lo vedi o quando sai che stai per incontrarlo o quando ricevi o aspetti un suo SMS. A questo si aggiunge una sensazione di farfalle nello stomaco e un senso di irrequietezza e di euforia difficili da controllare.

2 – Ne parli in continuazione

Senti un piacere inesplicabile al solo nominarlo e, quando sei con le tue amiche, non riesci a controllare questo desiderio irrefrenabile di raccontare di lui, di quello che ti ha detto o di quello che gli piace.

3 – Ogni cosa ti parla di lui

Ti riconosci in tutte le canzoni d’amore e nelle più toccanti poesie che all’improvviso non ti sembrano né mielose né esagerate. Un cielo azzurro, un fiore appena sbocciato o un tramonto diventano un riflesso dei tuoi sentimenti e ti fanno pensare a lui.

4 – Ti senti leggera e felice

La mattina ti svegli di buon umore canticchiando e un senso di leggerezza ti accompagna tutto il giorno. La tua famiglia e i tuoi amici ti diranno che sei sempre sorridente e più radiosa del solito.

5 – Sei distratta e sognante

Un sorriso perenne ti si stampa sul viso e un’aria sognante ti segue in tutto quello che fai. La tua capacità di concentrarti diminuisce e ti può capitare di non riuscire a seguire un discorso altrui e di restare immobile fissando il vuoto perché pensi al vostro ultimo incontro.

6 – Tutto quello che fa ti piace

Non pensi che a lui e tutto quello che fa ti interessa e ti appassiona. Se ti ritrovi ad imparare il giapponese perché lui è un appassionato di manga, non preoccuparti: sei semplicemente innamorata!