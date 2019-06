Come affrontare una separazione: consigli per superare la fine di un amore

editato in: da

Il tuo lui ti tradisce? 10 modi per scoprirlo

La fine di un amore è sempre una cosa dolorosa da accettare ma ancora di più può risultare difficile girare pagina e ricominciare a vivere senza tristezza e rimpianti. I sintomi di malessere possono essere molteplici: insonnia, pensieri ossessivi, depressione, rabbia, disturbi dell’umore e dell’appetito, senso di colpa. Si tratta di uno dei momenti più difficili nella vita di una persona e dunque le conseguenze sulla psiche e sul corpo non vanno assolutamente sottovalutate, ma affrontate e superate.

Accetta la realtà

In un primo momento ti verrà voglia di piangere tutte le tue lacrime. Non trattenerle: sfogarti farà bene alla tua psiche e alla tua salute, perché solo ammettendo le proprie debolezze e il proprio dolore poi potrai cominciare a stare meglio e ripartire da capo. Appena troverai un momento per riflettere, prova a pensare alla vostra relazione, a cosa funzionava e a quello che oggettivamente non andava. Cerca di essere obiettiva e fai mente locale sulle ragioni della separazione. Guardando alla situazione con distacco ti accorgerai che stai cominciando a farti una ragione della fine di questo amore.

Interrompi i rapporti con l’ex

La cosa più inutile di questo mondo è continuare a spiarlo su Instagram o su Facebook, specialmente se ha già un’altra e posta di continuo gli scatti che testimoniano il suo nuovo amore. Eliminalo dalla rubrica del cellulare, a meno che non dobbiate rimanere in contatto perché avete dei figli. Evitate di rimanere amici: staccatevi e non vedetevi più. Il rapporto di amicizia potrà forse essere recuperato in seguito, ma dopo molto molto tempo.

Esci con gli amici

Vietato chiuderti in casa davanti alla televisione, o a fissare il vuoto. Sforzati ed esci con gli amici, non mancare mai a cene e feste. Oltre rallegrarti, avrai occasione di conoscere gente nuova, e chissà…

Fai un viaggio

Potrebbe essere questo il momento giusto di fare un viaggio con la tua migliore amica. Ma anche un viaggio con la vostra mamma. Cambiare radicalmente scenario è un altro modo particolarmente efficace per mettere una pietra sopra a un rapporto finito. Stare lontani dai luoghi che avete condiviso con il vostro ex ti farà bene: in ogni caso cambiare prospettiva sarà utile per ridimensionare il tuo dolore. Il mondo è grande, e le tue pene d’amore non ne sono al centro.

Prenditi cura di te stessa

Vestiti bene, cura i capelli e il look, fino alla biancheria intima. Ti aiuterà a renderti conto di essere preziosa e di valere molto, al di là della separazione che non intacca il tuo essere e la tua personalità.

Fai movimento

Il movimento è un’ottima medicina per lo spirito e per l’anima. Aiuta a liberare endorfine e inoltre, cosa non da poco, a tonificare il corpo e a mantenere la linea. Perché prima o poi un’altra relazione sarà in arrivo, e non vi farete cogliere impreparate.