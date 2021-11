Circondati di silenzio e ascolta il tuo istinto

Mille domande, pensieri, dubbi continuano a tamburellarti nella mente: capita a tutte, prima o poi, di scontrarsi con un’improvvisa indecisione che sembra davvero insuperabile, che ti spinge a pensare di non essere più in grado di scegliere la cosa giusta per le tue esigenze. È quello il momento di staccare la spina, immergersi nel silenzio e seguire l’istinto. Solo così potrai essere sicura di non sbagliare.

L’istinto è quella parte primitiva di te, che conosce davvero bene ogni tua necessità. Non è irrazionale, bensì qualcosa di più: è ciò che non ha bisogno di razionalità per sapere cosa è meglio per te. È tutto quello che non è legato strettamente alla ragione, a quella parte forse più concreta cui ti sei sempre affidata nel momento di fare delle scelte. Viene facile pensare che sia importante usare il cervello per non commettere errori di cui, poi, è normale pentirsi. Eppure, è proprio l’istinto che può salvarti negli istanti di difficoltà, quando non sai proprio come comportarti.

Se hai già analizzato a lungo la questione che ti affligge, ha già cercato in ogni angolo recondito della tua mente e non hai ancora trovato una soluzione, allora è proprio quello il momento di affidarsi a quelle sensazioni di pelle che troppo spesso sottovaluti. Liberati dai pensieri e circondati di silenzio, lascia andare tutto ciò che è più razionale e – soprattutto – smetti di farti condizionare dagli altri. Qualsiasi sia il tuo problema, la risposta giusta è già dentro di te. Devi solo trovarla. Per farlo, prova a spegnere la mente e ascolta il tuo istinto, potresti scoprire un modo diverso per guardare ciò che ti circonda.

Quando si parla di istinto, è facile cadere nel tranello del pensiero comune, che si tratti di ciò che può portarti alla deriva, che può spingerti a fare scelte sbagliate perché non basate sulla razionalità. È invece ciò che senti a pelle che ti rivela davvero quello che vuoi, quello di cui hai bisogno. Prova a lasciar andare ogni pensiero, concentrati unicamente su quella che è la domanda alla quale vuoi trovare risposta. E ora ascolta il tuo corpo: sarà lui a dirti qual è la strada giusta da seguire, a rivelarti il modo per essere felice.