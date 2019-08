C’è una parola che può rovinare qualsiasi amicizia

editato in: da

Rovinare un’amicizia potrebbe essere molto doloroso perché si tratta di uno dei valori più importanti della vita e per questo occorre prestare particolare attenzione al modo di esprimersi all’interno di un rapporto. Quando un’amicizia finisce, probabilmente è stata pronunciata una parola apparentemente innocua ma che in realtà ha lentamente rovinato il rapporto. Pertanto è meglio dare uno sguardo alle amicizie del passato ed è sempre preferibile scrivere con maggiore cautela i messaggi da inviare agli amici, onde evitare di cadere in trappola di questa parola.

Un primo aspetto riguarda gli impegni. Dire agli altri di essere sempre indaffarati è una delle cause peggiori per rovinare un rapporto perché essere impegnati è normale quando non si è più delle ragazzine, sicuramente è sinonimo di importanza poiché significa che molte persone fanno affidamento su di voi ma non siete le uniche anzi, praticamente tutti si trovano in questa situazione. Infatti è fondamentale fare attenzione quando viene pronunciata questa parola, soprattutto in ambito di amicizia perché si può essere indaffarati sul posto di lavoro ma anche in vacanza, e quindi basta pensarci un attimo per renderci conto che non si riferisce a nulla di specifico.

Il fatto di non avere un senso preciso potrebbe comportare un serio problema per i rapporti soprattutto quando non specifichiamo non aiutando le altre persone a capire in che cosa si è “impegnati”. In realtà, dire di essere occupati impedisce quella che è la condivisione e la comprensione reciproca e allo stesso modo, questa parola può avere un’interpretazione completamente negativa. Dire “sono molto occupata” potrebbe far viaggiare la mente di chi ci ascolta, soprattutto se si tratta di un amico suscettibile di interpretazione. Dunque gli amici potrebbero intenderlo come una vera e propria scusante per stare lontano da loro, come se non si avesse più piacere di stare in loro compagnia non avendo neanche il coraggio di dirlo. Precisamente la parola “impegnato“, permette agli altri di riempire il vuoto delle vostre reali intenzioni con supposizioni spesso maligne.

Basta davvero poco e questa incomprensione ci fa rischiare di portarci a rovinare l’amicizia. In uno scenario peggiore gli amici potrebbero interpretare questa parola come un modo per sbarazzarsi di loro, senza dover dichiarare un motivo per farlo. Inoltre essere occupati significa semplicemente che si hanno delle priorità più importanti in quel momento, rispetto alla compagnia degli amici. Meglio dunque pensarci bene prima di dire “non adesso”, poiché si tratta di un vero e proprio rifiuto che può ferire i sentimenti dell’amicizia.