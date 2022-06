Accendi lo stereo e balla: è questo il segreto della felicità (e della giovinezza)

Fonte: iStock Tutti i benefici della danza

Non c’è niente di più piacevole che sfuggire dallo stress e dal caos quotidiano semplicemente ballando. Vi sembrerà una follia, qualcosa sicuramente fuori dagli schemi, ma farlo fa bene e a confermarlo è la scienza.

E non c’è bisogno di essere dei ballerini provetti per farlo, né tanto meno di relegare questa attività alle sole occasioni di movida. Basta accendere la radio, o scegliere la giusta playlist, e iniziare a danzare sulle note delle canzoni che vengono trasmesse per ritrovare il sorriso, le energie e anche un po’ di felicità.

Sono tanti, tantissimi, i benefici dati da questa attività che fa bene al corpo e alla mente. A confermarlo è la scienza e tutte quelle ricerche che negli anni ci hanno portato a credere che danzare, in qualsiasi momento della giornata, può davvero cambiare il modo di vedere le cose. Non ne siete convinte? Non vi resta che provare per credere.

Ballare al ritmo di musica fa bene al cuore e alla mente

Che si tratti di un momento solitario o condiviso, improvvisato o programmato, ballare fa sempre bene, al cuore e alla mente. Farlo a ritmo di musica, poi, ci permette di provare emozioni allegre e spensierate, di abbassare i livelli dello stress e di tenere il corpo giovane e attivo.

A confermare alcuni di questi benefici è stata proprio la ricerca – una delle tante – pubblicata su Frontiers in Aging Neuroscience che ha confermato che la danza aiuta a mantenere attivo e giovane il cervello. Per confermare questi risultati gli esperti si sono affidati a un campione di uomini e donne tra i 60 e gli 80 anni a cui è stato chiesto di ballare per un determinato periodo di tempo. È stato appurato che chi ha trascorso il tempo libero a danzare ha mostrato un cervello più reattivo e giovane.

Un altro studio pubblicato sul New England Journal Of Medicine, ha confermato che ballare è uno dei rimedi naturali più potenti al mondo per restare giovani.

Ma non è tutto perché uno studio condotto dalla Public Library of Science di San Francisco ha confermato anche ballare allontana lo stress e migliora l’umore. I ricercatori, in questo caso, hanno analizzato le emozioni di tutti i ballerini che si sono prestati per questo esperimento confermando uno stato d’animo più allegro e spensierato.

Ballare fa bene anche al corpo

Ballare fa bene all’umore e alla mente, ma anche al corpo. Del resto si tratta sempre di un’attività fisica, anche se non praticata a livello professionale. Le calorie bruciate mentre ci si muove a ritmo di musica, infatti, aiutano a dimagrire e tonificare il corpo contrastando gli effetti della sedentarietà.

Ma non solo, una ricerca pubblicata sul Journal of Environmental Research and Public Health ha confermato che ballare a ritmo di musica aiuta anche ad aumentare l’equilibrio e la coordinazione. E questo vale per tutti, anche per i meno esperti.

Se tutto quello che abbiamo detto ancora non vi ha convinto ad accendere lo stereo e a iniziare a ballare, allora questa ricerca vi farà cambiare idea. Secondo uno studio condotto dai ricercatori della University of South Carolina, l’esercizio fisico, blando o moderato, aiuta a rinforzare il sistema immunitario. Tra le attività consigliate dagli esperti c’è anche il ballo.

Insomma, che vi troviate in casa, in strada o al parco, premete play e iniziate a ballare. Corpo e mente ringrazieranno.