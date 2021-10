L’andropausa non può (e non deve) essere più un tabù

L'età che avanza ci mette inevitabilmente davanti a tantissimi cambiamenti, non solo emotivi, ma anche fisici. E se per le donne, l'arrivo dei 50 anni coincide con l'inizio della menopausa, per gli uomini si può andare incontro all'andropausa. Ma questa, seguendo i più antichi cliché dell' uomo forte e virile , è una realtà che ancora troppo spesso viene ignorata o trattata alla lontana, alla stregua di un mito. È invece l'andropausa esiste e non può, e non deve, essere più un tabù.

Quando nelle donne c'è la diminuzione degli estrogeni e del progesterone ecco che inizia quel periodo della vita chiamato menopausa. Diverso è il cambiamento fisiologico che riguarda gli uomini, in maniera graduale e differenziata, quando c'è un calo di testosterone che avviene, solitamente, con l'avvicinarsi del cinquantesimo compleanno.

Solo che parlare di andropausa - il termine scelto per indicare il naturale cambiamento in età avanzata degli uomini, e che richiama la menopausa femminile - è quasi una sconfitta per gli uomini, una ferita dell'ego che si vuole nascondere a tutti i costi. Ma non è così che dovrebbe essere considerata. Perché le lancette dell'orologio scorrono per tutti e il cambiamento inevitabile del nostro corpo non deve diventare una vergogna o qualcosa da nascondere agli occhi degli altri.

Perché se è fisiologico che dopo i 40 anni, negli uomini, c'è un calo lento e graduale del testosterone, che non comporta le alterazioni ormonali evidenti che invece colpiscono una donna durante la menopausa, è vero anche che non ha senso nascondere la situazione, perché così non si fa che peggiorarla, dal punto di vista fisico e soprattutto emotivo.

E invece, l'andropausa è così poco trattata che molti uomini dubitano persino che esista davvero. Eppure si tratta di una condizione che può essere diagnosticata e persino prevenuta. Far finta di niente, è chiaro, non è una soluzione accettabile perché non solo rischia che la situazione si aggravi, ma perché inevitabili sono le conseguenze sul piano emotivo personale e della coppia.

Parlare apertamente dell'andropausa, e scardinare ogni tabù, è quindi necessario affinché anche tutti gli uomini si sentano a loro agio nell'affrontare questo momento della loro vita, magari con il supporto e il sostegno della propria compagna, oltre a quello medico, ovviamente. Inoltre, una volta diagnostica, l'andropausa può essere anche accompagnata da terapie individualizzate, le stesse che a volte possono prevenirla e contrastarla.