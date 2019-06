Anche se non è tutto perfetto, insegui la felicità, adesso

editato in: da

“Vorrei essere felice”, tre parole che irrompono bruscamente nella testa quando la vita non vi da ciò che avevate chiesto.

A volte accade che guardando al presente, ci si rende conto che la vita che ci appartiene non è esattamente come la desideravamo. Ci si sente insoddisfatti di quello che siamo, di quello che facciamo, cadiamo nel rimpianto di ciò che poteva essere e ci rassegniamo all’infelicità.

C’è una domanda però che dovreste farvi per dare un senso alla vostra esistenza: che cos’è la felicità?

Allontanatevi dagli stereotipi e dalle vite di copertina su carta patinata: la felicità è il modo in cui ci si sente con se stessi.

È un sentimento che nasce naturalmente, quando decidete di aprirvi a nuove persone, vivere nuove esperienze, sorridere delle cose più semplici ma che vi fanno stare bene. Solo perché non è tutto perfetto, non vuol dire che dovete smettere di inseguire la felicità.

Il passato vi rende le donne forti e imperfette che siete oggi, ma non è giusto guardare indietro e focalizzarsi sulle cose che non sono state o sui fallimenti. Per essere felici, dovete abituarvi a godere del presente, dei piccoli momenti che vi riempiono il cuore.

Guardatevi attorno e imparate a gioire di ciò che state vivendo, anche una semplice giornata di sole, può aiutarvi a trovare la serenità che credevate di aver smarrito.

Il Dottor Dacher Keltner, docente dell’Università della California, sostiene che esprimere le emozioni positive, dona un senso di benessere a lungo termine. Secondo lui, è possibile prevedere il futuro di una persona, guardando la forza del suo sorriso.

Per essere felice, è importante avere un atteggiamento propositivo nei confronti della vita: siate ottimiste, generose e gioiose. Concentrarvi sui problemi e sulle avversità, non vi aiuterà, anzi, vi tempra alla situazione di dolore e di infelicità in cui credete di poter restare per sempre.

Piuttosto, imparate ad apprezzare i dettagli, quelle piccole cose, apparentemente di poco peso, che fanno parte della quotidianità. Quando niente va come sperato, potreste ripartire proprio da quelle e scoprire una gioia inaspettata nei semplici piaceri.

Il regalo più bello che la vita ci ha fatto, è quello del libero arbitrio: scegliete di essere felici ora.