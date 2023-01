La fragilità dei legami e l’amore liquido

Fonte: iStock Amore liquido

Ce lo chiediamo sempre, tutte le volte che guardiamo un’amica con il cuore spezzato o quando chiudiamo una storia con delusione, rabbia e risentimento: perché nessuno è disposto più a impegnarsi sul serio?

E non si tratta di un semplice luogo comune da scardinare, ma di una realtà sempre più presente nei legami che caratterizzano la società contemporanea. Del resto basta guardarsi intorno, o fare un inventario veloce delle nostre esperienze, per scoprire che quelle favole d’amore che hanno vissuto i nostri nonni non appartengono più alle nuove generazioni.

Il motivo è stato spiegato dal sociologo Zygmunt Bauman nel suo libro Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi. Un testo profondo, intenso e per alcuni versi sconcertanti che parla di come l’esigenza di trovare delle connessioni abbia soppiantato il bisogno di cercare, costruire e nutrire l’amore.

Cos’è l’amore liquido

Sembra proprio che la risposta a uno dei più grandi quesiti del secolo sia stata trovata: se non abbiamo più voglia di impegnarci oggi, e di farlo seriamente, è perché tutti siamo intrinsecamente affascinati dall’amore liquido. Un concetto, questo, coniato e spiegato dal sociologo Bauman, che racconta un fenomeno, o meglio una visione che sembra essersi radicata dentro di noi.

Cos’è l’amore ce lo siamo chiesti tutti almeno una volta nella vita, e abbiamo provato a spiegare quel sentimento così potente con quel forte batticuore che ci lascia senza fiato, con quelle meravigliose e svolazzanti farfalle che albergano nel nostro stomaco, e anche con quelle pagliuzze dorate che risiedono nello sguardo rivolto verso le persone amate. Eppure le esperienze ci hanno insegnato che l’amore è molto di più di questo. Che è premura, reciprocità e presenza, gentilezza, generosità e autenticità.

Insomma l’amore non può essere trovato e parcheggiato da qualche parte nel nostro cuore. Ha bisogno di attenzioni e di cure, ha bisogno della nostra costante presenza. E in un mondo in continuo movimento, dominato dal caos e dal disordine, chi è in grado di esserci davvero per qualcuno?

La risposta, quella vera, che in pochi hanno il coraggio di pronunciare ad alta voce, la troviamo proprio nell’amore liquido definito da Bauman. Un sentimento che si muove a pari passo con la società in cui viviamo e che è quindi frenetico, fugace e momentaneo.

Un amore paragonabile al consumismo, che soddisfa le necessità momentanee che abbiamo in determinati periodi della vita, che riempie i vuoti e la solitudine, e che poi sparisce quando abbiamo raggiunto il nostro scopo. Secondo Zygmunt Bauman, infatti, quelle che viviamo oggi non sono relazioni, ma piuttosto connessioni, proprio come quelle dei social network.

Le cerchiamo, le vogliamo, le desideriamo e le troviamo, perché crediamo di non poterne fare a meno. Poi, però, le sostituiamo. Perché sappiamo di avere una scelta, perché siamo consapevoli che in un modo o nell’altro tutti stanno cercando una connessione. Anche se nessuna di queste è destinata a durare.

Perché siamo così spaventati dall’amore vero?

È solo desiderio di libertà totale o è paura di amare? È una domanda lecita quando ci si ritrova a fare i conti con le numerose relazioni fallimentari, e secondo il concetto dell’amore liquido c’entrano entrambe le cose.

Il timore è legato a ciò che viviamo ogni giorno, a questa continua trasformazione che si verifica intorno a noi. È lui che ci spinge a cercare sostegno negli altri, quando siamo terrorizzati dalla solitudine, è sempre lui però a caratterizzare la fugacità delle relazioni perché nessuno sembra pronto a prendersi un impegno a lungo termine quando tutto continua a cambiare.

La libertà, allo stesso modo, è tanto voluta quanto agognata. Eppure la solitudine ci spinge a sacrificarla per soddisfare un’esigenza che risulta effimera. Così eccole le connessioni, quelle che vanno e vengono, quelle che sono fatte di promesse che possiamo fare a cuor leggero, perché poi lo sappiamo che possiamo non mantenerle. Perché il futuro è un campo troppo incerto da indagare in solitudine, figuriamoci in compagnia.