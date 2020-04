Quell’amore che ho lasciato scappare e che non tornerà mai più

editato in: da

Ci sono momenti in cui pensare al passato diventa inevitabile. Ci immergiamo nei ricordi di un tempo tra tutte le cose che abbiamo fatto e detto e ci perdiamo in questi, alla stregua di un sogno bellissimo dal quale non vorremmo più svegliarci.

Perché è lì che sono conservate tutte le nostre avventure, i sogni di giovinezza, le scelte che abbiamo fatto, le persone che abbiamo incontrato e quelle alle quali abbiamo detto addio. I rimpianti però non dovrebbero mai far parte di queste sensazioni perché tutto quello che è stato ci ha portato a essere chi siamo oggi. E tutto sommato è andata bene, o no?

La verità è che a volte ci capita di pensare a lui e alle sue carezze, ai suoi sguardi e a quel profumo intenso, a quel suo modo di fare l’amore che no, proprio non si riesce a dimenticare.

Dicono che nella vita noi donne siamo destinate a incontrare tre amori, qualcuna afferma di averne avuti di più. Indipendentemente dal numero di uomini incontrati e amati, ci hanno insegnato che questa sostituzione di persone esiste solo per farci arrivare con consapevolezza a quello che sarà l’amore della nostra vita.

E allora perché restiamo intrappolate sempre negli stessi ricordi? Qualsiasi cosa accada nel presente torniamo indietro, a quel punto della vita in cui c’era lui, al ricordo di quell’amore, al rimpianto di averlo lasciato andare via. Perché se è vero che siamo destinate a tornare ad amare, sembra anche che il nostro cuore non riuscirà mai a dimenticare il modo come quella persona ci ha fatto sentire, vibrare a ogni sussurro, tremare il cuore e smettere di respirare.

Poi la paura e le insicurezze, la scelta di mettere da parte gli uomini per inseguire il sogno di essere indipendenti e autonome perché noi non eravamo e non volevamo essere le principesse del castello che attendono il principe azzurro per condividere un lieto fine. Abbiamo fatto delle scelte e in quelle, lui non c’era.

E sono passati giorni, mesi e anni, sono cambiate le stagioni. E nonostante i passi avanti, i nuovi incontri e gli obiettivi raggiunti, un pezzo di cuore è sempre rimasto lì, da quell’amore che abbiamo lasciato andare via e che non tornerà più, se non nei nostri ricordi.