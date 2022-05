Così i nuovi e i vecchi amori ci fanno crescere

Gli amori vanno e vengono. Alcuni sono destinati a restare per sempre nella nostra vita, altri solo a creare un’impronta, dolorosa e nostalgica, nel cuore. Ma indipendente dall’epilogo delle storie che viviamo, tutte sono destinate a lasciare qualcosa dentro di noi. Perché amare è sempre meraviglioso anche quando crediamo il contrario.

Perché è vero che non è sempre tutto bellissimo come avevamo sperato, soprattutto quando dobbiamo fare i conti con il lieto fine mancato, con i sogni infranti e con le promesse non mantenute. Eppure c’è sempre qualcosa che l’amore è disposto a insegnarci.

Si tratta della parte più bella di noi. Quella che fa emergere la capacità di fidarci e affidarci a qualcuno, che ci insegna a crescere a maturare. L’amore ci rende delle persone migliori, per gli altri ma soprattutto per noi stesse. E questo, indipendentemente dal lieto fine, dovrebbe bastare a renderci orgogliose di ciò che è stato.

L’amore ci fa crescere

Se c’è una cosa che hanno in comune i nuovi e i vecchi amori è proprio il cambiamento. Un cambiamento che riguarda noi, prima come persone e poi come partner di una coppia.

Del resto quando ci innamoriamo ci mettiamo in gioco, in tutto e per tutto. Lo facciamo sin da subito, da quando sentiamo il desiderio di voler conquistare l’altro. E lo facciamo anche dopo, quando sperimentiamo quella voglia di costruire qualcosa, di fare dei piani per il futuro e di impegnarci per far sì che questi si realizzano.

E questa è una cosa che forse già ci appartiene, è vero, ma che non sempre riusciamo a far emergere su altri piani. Ma con l’amore è diverso, perché questo sentimento ci dà una spinta che ci permette di caratterizzare la nostra crescita individuale.

È questo il momento in cui mettiamo in moto risorse che non sapevamo neanche di avere, che erano assopite da qualche parte dentro di noi. E se è vero che l’amore è il sentimento più potente del mondo, è vero anche che è capace a fare questo, a farci mettere in gioco.

Tutto ciò che l’amore ci insegna

Non è raro trovare un prima e un dopo quando parliamo d’amore. Non è raro sentirci diverse da come eravamo prima di una storia sentimentale, perché queste sono destinate a cambiarci.

Perché quando siamo innamorate impariamo a condividere il tempo e lo spazio e a gestirlo in maniera differente. Una condivisione che non coincide con l’annullamento personale ma che anzi ci valorizza come persona e come coppia. L’amore ci insegna cosa vuol dire essere un “noi”, ma anche l’importanza di preservare un “io”.

E poi ancora ci permette di entrare in contatto con altri punti di vista, ci insegna a rispettarli perché questi appartengono alla persona che amiamo. Ci insegna ad accogliere i difetti degli altri e a non demonizzarli, a litigare a fare pace, a impegnarci e a farlo per davvero. E poi ancora, ci insegna la gentilezza, il rispetto, il dare senza chiedere nulla in cambio, il ricevere senza domandare mai nulla. L’amore ci insegna la reciprocità.

E anche quando l’amore finisce, e ci fa soffrire, abbiamo dalla nostra i preziosi insegnamenti che abbiamo collezionato nel tempo. Quelli che ci hanno cambiato, che ci hanno fatto maturare, gli stessi che ci permetteranno di aprire di nuovo il nostro cuore.