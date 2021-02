L’amore di una mamma ci rende più ricchi. In tutti i sensi

editato in: da

C’è qualcosa di più forte, inspiegabile e a tratti anche magico, dell’amore di una mamma? Chiunque sia stata figlia, e poi anche mamma, sa bene che la risposta è no. Perché l’affetto che una madre nutre nei confronti del proprio bambino è qualcosa che non si può spiegare, ma solo vivere e percepire.

Perché tutto nasce da quel legame univoco e indissolubile che lega una mamma a un figlio e che è creato proprio da lei, la donna destinata a diventare il nostro faro nella notte, la scintilla in mezzo al buio, la guida nel mondo. Solo chi ha una mamma può capire la ricchezza del suo amore, lo stesso che ci rende vive e coraggiose, tenaci e ribelli.

È mamma in fondo a insegnarci a diventare le donne che abbiamo sempre sognato di essere. È lei che ci consiglia, è lei che ci guida e che ci tende la mano quando cadiamo e non abbiamo più voglia di alzarci. La sua presenza arricchisce le nostre giornate senza mai chiedere nulla in cambio, se non un po’ d’amore, dimostrato come meglio possiamo.

Del resto ha sempre perdonato quelle frasi dette a denti stretti e pugni serrati quando non capivamo il suo operato, quando pensavamo che la ribellione passasse proprio dal rifiuto dei suoi consigli. Gli stessi che si sono rivelati vitali quando siamo cresciute e che ancora oggi cerchiamo.

Perché lo sappiamo che una mamma ha sempre ragione. E non perché è una veggente o una strega venuta da lontano, ma perché lei ci conosce nel profondo e sa bene cosa è in grado di renderci felici e cosa no, anche quando sembra che noi lo stiamo dimenticando.

Se potessimo paragonare l’amore di una mamma a qualcosa, questa sarebbe sicuramente un tesoro prezioso e lucente in grado di fare invidia a tutti. Perché ci rende migliori in ogni senso, perché va a colmare i vuoti lasciati dalle persone di passaggio, perché ci dà la forza di combattere per raggiungere i nostri sogni e i desideri e perché anche nella più delle strade, non ci fa sentire mai soli.

Ecco, è questo l’amore di una mamma. Un sentimento così grande al quale nessuna dovrebbe rinunciare mai.