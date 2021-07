Amici, confidenti, rivali: così fratelli e sorelle influenzano la nostra vita

Nel corso della vita nascono e si sviluppano dei rapporti chiave, che mutano e si muovono in maniere inaspettate, che entrano dentro di noi e ci cambiano a livelli inimmaginabili. E sì, tra questi c'è proprio quello con fratelli e sorelle , che nel bene e nel male fanno e faranno sempre parte di noi, a prescindere da quante cose si possano avere in comune e da quale sia l'intensità del nostro legame.

La relazione che si sviluppa con un fratello o con una sorella comincia a influenzarci sin da quando siamo bambine. Il motivo è presto detto: fratelli e sorelle sono i primi compagni di giochi e ci affiancano durante quel periodo di scoperta ed evoluzione che è l'infanzia. Con i primi amici e le prime amiche tendiamo a replicare lo schema del rapporto che si è creato con loro, una ripetizione che lascia un'impronta indelebile sullo sviluppo dei nostri legami sociali.

Recenti ricerche hanno affermato che esiste un vero e proprio sibling effects [effetto fratellanza/sorellanza ndr]: rispetto ai figli unici, uomini e donne con fratelli e sorelle portano con sé delle "scie" comportamentali, psicologiche e affettive dovute alla relazione sviluppatasi con loro. Scie che, chiaramente, non sono uguali per tutti e che cambiano in base al base al tipo di rapporto e alla differenza d'età.

Per esempio, una sorella maggiore può diventare la donna più importante dopo la mamma, così come un fratello maggiore può essere l'uomo più importante dopo il papà: un vero e proprio punto di riferimento che influenza la scelta di partner e amiche. Invece, fratelli e sorelle minori diventano una "base relazionale" per le interazioni con figli e nipoti, sviluppando un senso di protezione quasi paterno/materno.

A fare la differenza è anche il genere: statisticamente due sorelle sono più vicine e più complici rispetto a due fratelli. Se i sessi sono opposti, invece, ci sono buone probabilità che si sviluppi un legame positivo profondo tra una sorella maggiore e un fratello minore che viceversa.

In generale, come dice Mark Feinberg, docente di Sviluppo Umano alla Penn State University, le relazioni tra fratelli influenzano l'adattamento e lo sviluppo dei bambini tanto quanto i genitori. Fratelli e sorelle hanno un impatto sorprendentemente ampio su molteplici sfumature della psiche umana. Ciò vale sia in senso positivo che in senso, purtroppo, negativo (non tutti i rapporti sono rose e fiori).

In senso positivo, avere un fratello o una sorella cambia la vita perché giocando con noi sin da piccoli ci spronano a essere creative, a sviluppare trame e storie, a essere strategiche e pronte agli imprevisti. Avere confronti costruttivi con loro significa conoscere l'empatia, imparare ad avere amor proprio e a essere comprensive. Gli effetti positivi, per altro, mutano e si evolvono nel tempo: ne beneficiano lo sviluppo del linguaggio, le interazioni sociali e la tendenza a condividere.

In senso negativo, purtroppo, rapporti malassortiti possono portare a depressione, ansia e autolesionismo. Si può giungere a una rivalità alimentata da rabbia e gelosia, che può avere la meglio e condurre, per altro, a una scarsa propensione ad avere legami più profondi e intimi e a una più alta tendenza a isolarsi o, peggio, a cercare il conflitto.

Sostanzialmente, dunque, le relazioni tra fratelli hanno effetti profondi e persistenti. Un ruolo essenziale per determinare l'impatto che i fratelli e le sorelle hanno sulle nostre vite va, comunque, ai genitori: insegnare loro a supportarsi pur mantenendo la loro indipendenza e seguire l'evolversi del loro legame smussando eventuali incomprensioni fa sì che queste figuri si trasformino da compagni di giochi da bimbi a migliori amici per tutta la vita.