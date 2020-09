Continua ad amarmi, per quello che sono. Per quello che siamo

editato in: da

E lo so già, che sbaglierò con te, ancora e ancora. Ci saranno momenti in cui mi chiuderò in me stessa e farò muro contro di te, contro quell’amore che solo tu sai darmi. Tutta colpa di quella terrificante paura di amare e della consapevolezza che io senza di te non sono più nulla.

Perché sei arrivato all’improvviso, come le onde del mare durante la più folle delle tempeste, ma ti sei preso cura di me, dolcemente, come la più bella delle melodie. Hai raccolto i pezzi del mio cuore in frantumi, hai accolto a braccia aperte tutte le mie debolezze, le paranoie e le paure. Hai amato prima i miei difetti e poi i miei pregi.

Tu hai trasformato una cinica ragazza di città in una Cenerentola innamorata alla ricerca della sua scarpetta di cristallo. Ecco, questa sono io, persa e smarrita ogni volta che il tuo sguardo non veglia su di me.

Per questo sono qui, a chiederti di amarmi ancora e di continuare a farlo per quello che sono, per i miei momenti di pazzia, per i miei sogni e tutti quei progetti che voglio realizzare. Amami anche per quei miei discorsi poco seri e per quelle lacrime che nascondo alla tua vista, ma che tu senti nel tuo cuore ogni volta che mi guardi.

Amami anche quando non ti ascolto o faccio finta di farlo, quando ti provoco o alzo la voce solo per non ammettere che ho paura di essere ferita. Continua a farlo anche quando, persa tra i miei silenzi, farai difficoltà a comprendermi. Amami quando litighiamo e sbatto forte la porta di casa lasciandoti dietro di me. Fallo anche quando girerò per casa senza trucco e spettinata e trascorrerò giornate in pigiama a guardare la televisione e a mangiare gelato.

E quando la vita mi metterà davanti agli ostacoli più duri, resta accanto a me, tienimi per mano e stringimi forte quando non riuscirò ad accettare un dolore troppo grande.

Amami perché ti amo, in una maniera così vera e sincera che mi fa paura. Amami per quello che sono quando siamo io e te.