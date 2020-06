Ama con tutta te stessa, rispettando, condividendo. Restando libera

editato in: da

Donne forti, coraggiose e a volte anche ribelli, ma estremamente libere. Questo è l’augurio che dovremmo fare a noi stesse ogni giorno, che dobbiamo farci a vicenda, per trasmettere un messaggio importante alle amiche, alle nostre figlie, alle future generazioni: quello della libertà.

Non dovremmo dimenticarci di augurarci che la nostra quotidianità, sia un continuo crescendo di scoperte, immaginazioni, di sogni da realizzare, senza limiti o congetture, titubanze o paure. Dovremmo prendere e pretendere tutto ciò che vogliamo da questa vita, che ci appartiene, perché è lei che ci ha donato il bene più grande che abbiamo: il tempo.

Quello tutto nostro, o quello da condividere, quello per viaggiare, conoscere ed esplorare. Quello da dedicare a tutte quelle cose, piccole o grandi, che ci rendono felici e che ci danno l’energia vitale, che a volte abbiamo quasi l’impressione si sia assopita.

Dovremmo augurarci di incontrare tante persone nella vita, e amarle. Qualcuno resterà al nostro fianco, nel bene e nel male, esultando dei nostri successi, guarendo le ferite dei nostri fallimenti, qualcun altro andrà via per sempre, lasciando in noi ricordi sparsi di tutto ciò che è stato.

E la condivisione, dovrà essere alla base di tutte le cose. Ecco, auguriamoci di imparare a dare tutte noi stesse, pur restando libere, a donare, amando incondizionatamente, senza avere pretese.

Perché è questo che ci rende libere, saper dare senza aspettare nulla in cambio, senza chiedere qualcosa, ma solo per il piacere di farlo. Non nascondiamoci mai, dietro la paura o il timore di non essere corrisposte perché in fondo lo sappiamo, che saremo in grado di riconoscere chi vorrà destinarci solo briciole, e noi, non ci accontenteremo.

Noi ci faremo portavoci di un amore diverso, gentile, che farà da sfondo alle relazioni d’amore e ai rapporti di amicizia e che non sfocerà mai nella ossessività, che ci consentirà sempre, reciprocamente, di essere liberi. Perché cammineremo insieme alle persone che fanno parte della nostra vita e saremo felici, ma manterremo lo stesso entusiasmo di fronte a quei momenti di solitudine, così cari alla nostra essenza, fondamentali per ritrovarci.

Auguriamoci quindi di amare la vita, le persone che incontreremo e noi stesse, restando libere, sempre.