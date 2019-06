Allontana amici, amori e abitudini che non ti fanno battere il cuore

editato in: da

Ci sono amori che non fanno battere (abbastanza) il cuore, ci sono amici che non sono degni di essere considerati tali, ci sono esperienze che non fanno per noi. Tutte cose normalissime, purché sbagliando si impari.

Perché non c’è cosa più deprimente di ritrovarsi a vivere una vita che non assomiglia minimamente a quella desiderata, attorniati da persone che non ci capiscono, ci maltrattano, ci ignorano, che non condividono nulla con noi. Non è facile allontanare le persone da un giorno all’altro, spesso ci vogliono anni per rendersi conto che è indispensabile cambiare direzione. E dopo averlo capito, passare all’opera è impresa ancora più ardua.

Ma scegliere con attenzione le persone che abbiamo voglia di avere nella nostra vita è già un primo passo. Per farlo, è necessario imparare ad ascoltare l’intuito, che prima di qualunque altra cosa, sa riconoscere chi è compatibile e chi no. Dato che, però, tutto parte da noi, è indispensabile abituarsi a vivere la vita in un’ottica diversa, lasciando andare non solo amori e amici incompatibili, ma anche pensieri eccessivamente negativi e abitudini poco sintonizzate sulla propria lunghezza d’onda.

Se sei abituata a mangiare carne, ma è da una vita che vorresti diventare vegetariana, e non lo fai per una moltitudine di scuse e motivi, inizia, anziché rimandare. Se hai voglia di prenderti una pausa dalla frenetica quotidianità, fallo, anziché lamentarti. Aspettare che arrivi il giorno giusto per cominciare a vivere come vorremmo è inutile perché, quel giorno, potrebbe non arrivare mai. Spetta a noi cambiare le cose, semplicemente facendo!

In questo processo non c’è spazio per i giudizi altrui, perché la nostra vita appartiene a noi, e se glielo concediamo, i condizionamenti esterni possono diventare prigioni. Dovremmo imparare a lasciarci andare, a seguire almeno ogni tanto l’impulso e la nostra voce, indipendentemente da ciò che presumiamo pensino gli altri. Non c’è modo migliore per liberarsi e ritrovare la serenità, sebbene all’inizio possa risultare un po’ difficile.

Infine dovremmo tenere a mente, ogni giorno, che possiamo davvero essere artefici del nostro destino, almeno in parte, ma dobbiamo trovare il coraggio di andare oltre ai condizionamenti, e imboccare così la nostra strada.