5 modi per rovinare per sempre una relazione

Per lui sei un libro aperto, lo informi di tutto, ci sei sempre per qualsiasi cosa, sei un pianeta che gira intorno alla sua orbita? Gli indizi ci sono tutti e non per vincere il premio di fidanzata ideale: stai sabotando la vostra relazione, senza nemmeno rendertene conto. In modo incosciente e inconsapevole, d’accordo, ma lo stai facendo. Nessuna paura però perché con un po’ più di egoismo, riservatezza e fiducia in te stessa la vostra storia sarà al sicuro. Non sei convinta? Leggi qui di seguito e ti dovrai ricredere.

1. Lui diventa la tua vita

Le rubriche di posta del cuore sono piene di ragazze disperate che hanno dato il loro cuore per anni a lui che di matrimonio proprio non ne voleva sapere. Lui, che pochi mesi dopo esservi lasciati ha conosciuto un’altra e nel giro di pochi mesi le ha chiesto di sposarlo. In tempo zero magari ci ha fatto anche un figlio. Ci sono donne che fanno molto di più di che amare e prendersi cura del proprio compagno, gli donano completamente loro stesse, si annullano, senza accorgersi che in questo martirio d’amore lui inizia a sentirsi colpevole e obbligato. E all’improvviso s’innamora dell’altra, la stronza, quella che non lo mette al centro del mondo e non lo fa sentire l’unico responsabile della propria felicità. Perciò se proprio non riesci a fare a meno di dare, non di dimenticarti di essere un po’ egoista. Non vivi la tua vita in funzione di lui, la tua vita è tua e devi riempirla con qualcos’altro che non sia il tuo fidanzato.

2. Sei troppo comunicativa

Tra Facebook, Instagram, Whatsapp, messenger, e-mail, è impossibile che ci sia qualcuno che non sa che cosa state facendo, che programmi avete e quello che pensate. Così si perde quell’alone di mistero che fa bene alla coppia. «Ho cancellato mia moglie da Facebook – ha ammesso un terapista – in quest’epoca di sovrabbondanza di social network tutta questa familiarità porta solo una cosa: noia». Mantenere un po’ di mistero, resistere a controllare quello che sta facendo il partner può solo fare bene alla coppia, fosse anche non sapere che cosa ha mangiato a colazione o con chi ha bevuto il caffè.

3. Parli troppo delle tue frustrazioni agli amici

Ti lamenti del fatto che vedendo una bella ragazza gli è caduto l’occhio, o che ti sembra incredibile che voglia comprarsi un’auto piuttosto che prenderti un anello di fidanzamento. Parli parli e riparli delle sue mancanze, anche le più piccole. Anche questo è un modo per sabotare la vostra relazione. Gli amici sono dalla tua parte, non dalla sua e il tuo comportamento non farà altro che convincerli che lui sta sbagliando e che la vostra relazione non sia sana. Del resto gli amici sentono solo la tua versione dei fatti. Non ti stiamo dicendo di smettere di parlare di lui, ma solo di smettere di metterlo in cattiva luce con i tuoi amici. Se davvero credi che le cose che fa siano così terribili, cosa ci stai insieme a fare? La vostra relazione vi sembrerà molto più forte, bella e stabile se tenete conto anche dei suoi pregi.

4. Non pensi di essere sexy

Ti stupisci se ti dice che sei bella o quanto sei sexy quando gli passi davanti nuda dopo aver fatto la doccia. Pensi che stia esagerando, forse che ti sta prendendo un po’ in giro. Così non va: avere una bassa autostima del proprio corpo può danneggiare la vita sessuale. Se non vi sentite sexy non vi interessa fare sesso, o forse sì ma solo con le luci spente e non nude. Molti uomini si rivolgono a terapisti e psicologi raccontando di avere mogli e fidanzate bellissime, frustrati dal non sapere come comportarsi di fronte alla loro inibizione. Tanto per cominciare smettete di dire che siete grasse, brutte, che non avete un bel seno, che il vostro sedere è grosso e avete troppa cellulite sulle cosce: vorrai mica convincerlo che sei un cesso, vero? Più facile a dirsi che a farsi. Allora vi diamo qualche dritta: prendete confidenza col vostro corpo. Avete paura delle luci accese? Disseminate la camera da letto di candele: non solo la loro luce non mostra alcuni piccoli difetti ma renderanno l’atmosfera molto romantica.

5. Confondi i sogni con le aspettative realistiche

Hai mai fantasticato che lui facesse qualcosa di speciale per te? Una festa a sorpresa, una fuga romantica, una cena a lume di candela in un ristorante stellato? Se lo hai fatto e ci sei rimasta male quando ti sei accorta che non è mai successo allora sei caduta in una delle trappole più pericolose nella vita di coppia. Da lì a iniziare a fare confronti è un attimo. Non c’è niente di male ad avere delle fantasie, i problemi iniziano quando non si basano sulla realtà. Se lui non è mai stato in montagna perché la detesta smettila di sognare che organizzi un weekend in una baita col camino. Concentrati sulle cose che gli riescono benissimo: così rafforzerai la vostra unione anziché sabotarla.