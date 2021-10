5 cose da eliminare nella tua vita per essere felice

Vaghiamo, a volte senza una metà, alla ricerca della felicità, perché in fondo l'unica cosa che desideriamo è stare bene , con noi stessi e con le persone che amiamo. Ma a volte ci sforziamo così tanto per ottenerla senza renderci conto lei è proprio lì, ad aspettarci, e che siamo noi, con le nostre scelte ed alcuni atteggiamenti, a ostacolare il suo arrivo.

Una premessa è doverosa: tutte le emozioni sono importanti, anche quelle che teniamo nascoste e che reprimiamo perché fanno paura. Ma dobbiamo comprendere che anche il dolore, così come la rabbia e la sofferenza, fanno parte di noi. Ci rendono umane.

Ed è solo affrontando tutte le emozioni per quello che sono che possiamo imparare davvero a essere felici, e a non a sforzarci o a far finta che sia così. E per farlo abbiamo individuato alcune cose che ci allontanano dalla felicità e che dovremmo eliminare subito dalla nostra vita.

Non esiste un momento perfetto

Non è vero che esiste un momento perfetto per essere felici. Non ci sono strani allineamenti tra pianeti o giorni fortunati, ci siamo solo noi con la nostra forza di volontà, con la tenacia e l'entusiasmo. Se vogliamo fare qualcosa, se la desideriamo davvero, facciamola subito. Non esiste un momento più perfetto del presente.

La positività tossica

Una delle più grandi nemiche della felicità è la positività tossica. Sembra un paradosso, eppure quando ci sforziamo a tutti i costi di sorridere e ci rifiutiamo di affrontare le nostre emozioni più spaventose, in realtà ci stiamo solo allontanando dalla meta. Perché il dolore va sempre accolto e attraversato. È lui che ci permette di conoscere la felicità più vera.

Avere fretta

I cambiamenti richiedono tempo, pazienza e comprensione. Sia quando questi sono messi in atto da noi che quando ci ritroviamo nel mezzo. Prendiamoci il nostro tempo per affrontarli al meglio, senza stress e senza fretta. Questo può fare davvero la differenza.

Ignorare la felicità

C'è un'altra cosa che ci allontana dalla felicità, ogni giorno, ed è la poca comprensione che abbiamo di questa. Che cos'è davvero per noi la felicità? Un telefono nuovo? Una borsa costosa? O piuttosto il sorriso di chi amiamo e una giornata di sole? Se sapremo coglierla nella sua essenza più vera potremmo scoprire quanto è meraviglioso ritrovarla nelle piccole cose.

Le persone negative

Dire addio a qualcuno fa male, sempre. Ma in alcuni casi è necessario tagliare rapporti e le relazioni considerate tossiche, perché queste si nutrono della nostra energia, oscurano la nostra anima e ci privano della luce che ci appartiene. Liberarcene è necessario per stare bene con noi stesse, per fare un altro passo verso la felicità.