Dal perché abbaiano al perché scodinzolano, 6 perché dei cani

Tutto quello che fanno i cani ha una spiegazione, spesso diversa da quella che si immagina.

Ecco 6 perchè dei cani:

Perchè i cani abbaiano

Mettiamo subito in chiaro, i cani non abbaiano per disturbare. Abbaiano per comunicare. Cosa comunicano? Emozione, eccitazione, ansia, stress, nervosismo, paura, allerta. Ci sono diversi tipi di abbaio che comunicano diverse emozioni e stati d’animo.

Perchè i cani montano (gli altri cani, i mobili, i pupazzi, le gambe degli umani, etc. etc.)

Se uno chiedesse in pubblico perchè i cani montano riceverebbe due risposte: perchè sono dominanti e/o perchè sono maniaci. Ecco, no. Montare non ha a che fare nè con la dominanza nè con il sesso. Gli studi più recenti hanno evidenziato che il montare è legato allo stato emotivo dei cani e uno dei motivi per cui montano è rilasciare la tensione perchè sono stressati, agitati o eccitati. Un altro motivo è per attirare l’attenzione, un altro ancora è per problemi alle vie urinarie. E’ importante sapere che montare gli altri cani è un comportamento provocatorio che rischia di causare reazioni decise in chi è montato.

Perchè i cani scodinzolano

L’idea comune è che i cani scodinzolano quando sono contenti. Uno stato d’animo positivo è una delle ragioni per cui i cani scodinzolano, ma non è il solo. Il movimento della coda segnala anche nervosismo, incertezza, calma, serenità, eccitazione, felicità, fastidio, avvertimento, minaccia. Diversi tipi di scodinzolio segnalano (insieme alla postura e ad eventuali vocalizzazioni) diversi stati d’animo ed emozioni del cane.

Perchè i cani non devono essere lasciati da soli a lungo

Il motivo per cui i cani non devono essere lasciati da soli a lungo è semplice: da soli soffrono. Per i cani che sono animali sociali per cui il ‘noi’ conta più dell’io, la solitudine non è naturale. Non c’è ‘Si deve abituare’, ‘Meglio solo che in canile’, e altre perle del genere che tengano. Lasciare i cani da soli per ore e ore e/o farli vivere isolati sono forme di maltrattamento.

Perchè i cani si odorano il sottocoda

L’olfatto dei cani è un prodigio sensoriale e lo strumento principale con cui conoscere il mondo. Odorare il sottocoda degli altri cani serve a raccogliere informazioni su chi sono gli altri cani – l’età, il sesso, lo stato di salute, l’alimentazione, e tanto altro.

Perchè i cani ringhiano

Il ringhio è una delle comunicazioni sonore dei cani ed è molto mal considerato dagli umani che comunemente fanno l’associazione cane che ringhia = cane cattivo. Anche no. Il ringhio è un avvertimento, un segnale che il cane invia che qualcosa, qualcuno, una situazione, un comportamento, lo disturba e se le cose non cambiano potrebbe agire di conseguenza. In altre parole, ignorare a proprio pericolo. E purtroppo gli umani sono bravissimi a ignorare i segnali che inviano i cani e poi a prendersela con loro quando ci sono problemi.