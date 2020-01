7 perché dormire con il cane sul letto è una buona idea

editato in: da

Più della metà dei proprietari di cane dorme con il (o i, se ne hanno più di uno) quadrupede sul letto.

Che bella abitudine! Lo dice anche la scienza.

Ecco alcuni perchè:

I cani rilassano

Basta la presenza di un cane in una stanza perchè si abbassi il livello di stress nei presenti. Dormire con il cane sul letto è associato a ridotti livelli di ansia e stress e ad un sonno più profondo.

Meno incubi

Diversi studi su persone che soffrono di disordini da stress post traumatico hanno scoperto che chi dorme con il cane sul letto ha meno incubi.

Senso di sicurezza

Avere il cane sul letto fa sentire più sicuri ed è stato scoperto che particolarmente le donne beneficiano dal dormire con il cane.

Compagnia

I cani tengono una compagnia straordinaria, di giorno e di notte. Dormire con il cane allevia il senso di solitudine, fa sentire meglio e fa dormire meglio.

Relazione ancora più forte

Dormire con il cane contribuisce a rafforzare la relazione umano-canina, aumenta la vicinanza emotiva e fisica.

Aiuta chi soffre di insonnia

Diversi studi hanno dimostrato che dormire con il cane aiuta chi soffre di insonnia

Ritmi più regolari

E’ stato scoperto che chi dorme con il cane sul letto tende ad avere ritmi ed orari più regolari rinforzando così il ritmo cicardiano e migliorando la qualità del sonno.

Riassumendo:

Con il cane sul letto si dorme meglio

Dormire con il cane sul letto è tutto un rose e fiori? Non necessariamente, ma ne vale la pena lo stesso.

Tra le questioni pià comuni: Ci sono pelosi che russano tanto e il rumore che fanno può essere un disturbo non indifferente; altri che amano occupare tanto spazio sul letto per cui trovare una posizione comoda è complicato e altri per cui il contatto fisico con i loro umani non è mai abbastanza e al risveglio gli effetti di 70kg di amore peloso addosso è possibile che si sentano :)