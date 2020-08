Ti racconto perchè è proprio bello essere un cane

editato in: da

Io sono quello che è passato alla storia come il miglior amico degli umani (in realtà si direbbe il miglior amico dell’uomo ma è proprio ingiusto nei confronti delle donne per cui io dico gli umani, comprende tutti).

Sono il cane.

Tanti mi conoscono personalmente e tanti hanno una opinione di me senza conoscermi. Di come sono vi ho raccontato qualche tempo fa, oggi vorrei raccontarvi di perchè sono contento di essere un cane. Mica è scontato, sapete. Basti pensare che per dire che una cosa è fatta male si dice che è fatta da cani, che per dire che si soffre molto si dice che si soffre da cani e che per dire che uno è proprio tanto solo si dice che è solo come un cane.

Ma io parto ottimista. Nasco pensando che il mondo è bello e le persone sono buone, se poi scopro che non è così, beh cambio idea (lo farebbe chiunque, penso) ma per ora non l’ho cambiata.

Tornando a noi. Volevo raccontarvi perchè sono contento di essere nato cane. Ci sono tanti motivi.

Voi umani dominate il mondo e io sono, da millenni, il vostro miglior amico in forma animale (forma animale non umana perchè si sa che anche gli umani sono animali). Non è roba da poco, mi sento di dire. L’amore che ci lega, me e voi, è reciproco. Io amo voi e voi amate me. E’ bellissimo. Grazie a voi sono accudito, sono coccolato, sono nutrito, sono curato, e grazie a voi ho proprio il senso della famiglia. E’ proprio bello essere parte di una famiglia che ti vuole bene.

Un altro motivo per cui sono contento di essere nato cane è che ho un olfatto strepitoso. Mi direte, è che ci fai? Vi rispondo, non avete idea! Ma letteralmente non avete idea. Voi avete circa il 2% dei recettori olfattivi che ho io. Io con il naso riesco a sentire le cose più incredibili. Per darvi una idea, se mettete un cucchiaino di zucchero in una piscina olimpionica io me ne accorgo. Il mio olfatto è così stupendo che mi basta uscire dalla porta di casa e mettere un po’ il naso per aria per aggiornarmi su quello che è successo dove vivo. Non ho nemmeno bisogno di vedere i miei nemici, li sento nell’aria se sono nei dintorni e anche grazie all’olfatto mi rendo conto del passaggio delle ore. Per tornare alla relazione tra me e voi, però, dal vostro odore sento di che umore siete, sento la presenza di malattie, sento gli esplosivi e le droghe, e con l’olfatto trovo le persone in difficoltà. E quando lo faccio sono contento, stanco ma contento. A me piace aiutare.

Sono molto contento delle capacità che posso avere. Posso fare cose diversissime, dalla guardia alla conduzione delle pecore, all’aiutare le persone prive di vista, a sostenere psicologicamente chi soffre di stress post traumatico a trovare le bombe, come accennavo prima. E il bello è che come gli umani ho capacità innate ma quando studio e mi applico divento ancora più bravo. Una cosa che mi piace molto è lavorare con e per gli umani che mi apprezzano. Mi da grande grande soddisfazione.

Vogliamo parlare delle forme, delle dimensioni e dei colori che posso avere? Tantissimi. Sembra che nel mondo animale non ci sia diversità maggiore che nella mia specie. Posso essere piccolissimo o anche tanto grande, non grande come una balena intendiamoci ma comunque bello grande, forse anche più di un pony. Posso essere di tantissimi colori diversi, dal beige al nero, dal bianco al grigio, dal blue al multicolor; la mia pelliccia può essere di tanti tipi diversi, cortissima, media, lunga, morbida, ruvida, liscia, riccia. Insomma, rendo l’idea, con tutti i look che posso avere non ci si annoia un attimo.

Come la famosa scatola di cioccolatini di Forrest Gump in cui non sai mai cosa ti capita, anche io non so come sarà la famiglia umana che mi prende ma posso garantirvi, con quella giusta la mia vita è proprio uno spettacolo! (eh si, so che non è il massimo ma il punto esclamativo qui ci vuole proprio). Sono attenti a quello di cui ho bisogno, mi portano fuori tanto, mi fanno divertire e incontrare gli amici (se voglio, se invece preferisco stare da solo con i miei umani, sto da solo con i miei umani), mi portano in vacanza, mi danno da mangiare cose ottimissime, mi coccolano, mi fanno dormire sul letto con loro (sempre se voglio, se non mi va non c’è mica problema), si occupano loro di gestire le situazioni che potrebbero mettermi in difficoltà, non mi lasciano solo, mi fanno sentire amato e apprezzato. In poche parole, con la famiglia umana giusta non ho preoccupazioni, ho pensieri solo positivi e posso concentrarmi a mendicare squisitezze come solo io so fare (con grandissima efficacia, mi permetto di aggiungere. Devo ancora conoscere chi sa resistermi quando lo guardo con gli occhioni affamati). Posso solo dire, non potrei chiedere di più.

Un altro motivo per cui sono proprio contento di essere un cane è che mi rotolo in cose profumatissime. Ognuno di noi ha le sue preferite, c’è chi ama le produzioni degli animali selvatici, chi i resti di animali che sono andati in Paradiso, chi il fango, etc. è troppo bello.

Avrei tanto ancora da dire ma mi fermo. Non vorrei abusare del vostro tempo.

A presto.