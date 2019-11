Sei pronto a prendere il cane?

editato in: da

Prendere il cane è una decisione epocale, come sposarsi o avere figli. Per prendere il cane ci devono essere le condizioni, ne va del benessere della creatura pelosa e della serenità della vita insieme. Ecco alcune domande da farsi quando si sta considerando se prendere il cane.

So che il cane non è un pupazzo?

I cani sono esseri viventi, con carattere, personalità, emozioni, sentimenti, ed importanti esigenze, fisiche, emotive e mentali. Chi prende un cane deve esserne consapevole.

Ho tempo a sufficienza?

I cani hanno tante esigenze, fisiche, mentali ed emotive, ed è compito dei proprietari soddisfarle, che richiedono tanto tempo Chi pensa di prendere il cane deve avere abbastanza tempo libero da dedicargli/le.

Sono pronto a impegnarmi per il cane?

Trattare i cani come si deve è molto impegnativo e chi ne prende deve essere veramente pronto ad impegnarsi per la creatura quadrupede. In termini generali impegnarsi per il cane vuol dire rispettare il suo carattere, la sua personalità e soddisfare le sue esigenze. In termini concreti, va dal portarlo fuori in tutte le condizioni metereologiche, all’adattare le vacanze alla sua presenza, al camminare al suo passo per permettergli/le di esercitare mente e fisico; allo stare sveglio di notte perchè deve ancora imparare che la notte è per dormire e non per giocare; all’imparare come comunica; al tutelarlo; al sostenerlo; all’accudirlo e tutto quello di cui il cane ha bisogno per vivere bene.

Me lo posso permettere economicamente?

Il vero costo di un cane non è l’acquisto – per adottare si paga poco o niente. Quello che costa, e anche molto, è il mantenimento del cane – pappa, eventuale (ri)educatore, veterinario, medicine, eventuali interventi, cure, eventuale dogsitter, giochi, cuccia, etc. etc. etc.. Hai sufficienti risorse economiche da dedicare al cane?

Passo tanto tempo fuori casa?

I cani da soli soffrono e non devono essere lasciati soli a lungo. Se passi tanto tempo fuori casa per cui il cane passerebbe ore e ore in solitudine, non devi prenderlo. Non ci sono se, non ci sono ma.

Sono pronto ad essere la guida per il cane?

Per i cani i loro umani sono i loro genitori, la loro guida nella vita (NON I LORO CAPOBRANCO). Il ruolo è molto impegnativo, carico di responsabilità e richiede, tra l’altro, pazienza, dedizione, tempo, comprensione, capacità e volontà di adattamento, superamento della frustrazione, coraggio.

Sono pronto ad apprezzarlo/a per chi è?

I cani sono come i figli, tutti diversi, ognuno con il suo carattere, la sua personalità, i suoi gusti, la sua storia, e può capitare che la creatura sia diversa da come la si sognava. Non è una questione da poco. Tocca imparare ad apprezzarlo/a e ad amarlo/a per chi è, con i suoi pregi e i suoi difetti, questi ultimi spesso da scoprire. Sei pronto a farlo? E’ molto faticoso. Se non lo ami e non lo apprezzi se ne accorge anche…

Sono pronto a considerare il cane un membro della famiglia?

I cani devono essere considerati membri della famiglia a tutti gli effetti, con diritti e doveri come gli altri. Chi non pensa al cane come membro della famiglia non lo deve prendere.

Sono pronto ad occuparmi di lui/lei quando è anziano?

I cani invecchiano, la loro terza età non si differenzia tanto da quella degli umani se non che arriva molto molto prima – in 10 anni circa, un soffio quindi, si passa da un batuffolo gioioso ad un anziano e i cani anziani sono addirittura più impegnativi dei cani giovani – hanno problemi di salute, possono soffrire di demenza senile, hanno ‘incidenti in casa’, sono lenti, si dimenticano le cose, sono ancora più dipendenti dei giovani – e vivere la loro vecchiaia, oltre ad essere gestionalmente difficile, è emozionalmente complesso. Sei pronto ad affrontarlo?