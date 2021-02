editato in: da

La scelta di un cane non è una cosa da sottovalutare. Sono molteplici i fattori che andrebbero presi in considerazione, in testa a essi c’è sicuramente il tempo che potremmo dedicare al nostro amico peloso, così come il tipo di vita che possiamo offrigli. Molti scelgono il cane basandosi semplicemente sul suo aspetto fisico, o ancora peggio su quella che è la moda del momento, ma questo è il primo errore che andrebbe evitato.

Alcune razze canine sono infatti più indicate a chi è sedentario, altre vanno alla perfezione per chi è dinamico e sportivo. Inutile adottare un cane che necessita di grandi spazi aperti e di muoversi molto, se si vive in un piccolo appartamento e si è tendenzialmente pantofolai. Meglio a quel punto optare su razze come il Carlino, il Bouledogue Francese, il Cavalier King, il Bichon Frise o il Maltese.

E poi c’è l’annosa questione, dove rivolgersi, canile o allevamento? Nessuna delle due è migliore dell’altra, l’importante è che sia una scelta consapevole. Un cane adulto è sicuramente più impegnativo ma saprà dare ugualmente tanto amore al suo padrone. Con questo podcast la veterinaria Sabrina ci aiuterà nell’ardua scelta.

Per seguire la pillola di Come cani e gatti, “L’ideale compagno di vita”, clicca e ascolta qui: