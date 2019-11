Regali per gli amanti degli animali: i più originali

editato in: da

Ormai gli animali, in particolare cane e gatto, vengono considerati a tutti gli effetti membri della famiglia e sono molti i padroni che nutrono per loro un affetto smisurato. Per questo motivo numerose aziende hanno iniziato a concentrare il loro business su questa importante fetta di mercato, creando prodotti divertenti e sempre più particolari: ecco quali sono i regali più originali per stupire un autentico animale addicted.

Maglioni decorati

Esistono tantissime brand di moda, ma anche piccoli artigiani che realizzano dei morbidissimi e tenerissimi maglioni decorati su misura: nel primo caso è possibile acquistare deliziosi capi con disegni prestampati, che raffigurano spesso cani e gatti in pose molto divertenti, mentre nel secondo si può addirittura riprodurre la foto del proprio amico a 4 zampe.

Gioielli con incisioni

L’amore per i propri animali spesso è totale e assoluto, per questo motivo molte persone scelgono di incidere l’iniziale del nome del proprio cane o gatto su un anello o un ciondolo personalizzati: altri preferiscono optare per il disegno di una zampina o per un dettaglio che rappresenti al meglio una particolarità del proprio animale.

Insegne personalizzate

Soprattutto chi possiede un animale in giardino, decide di avvisare i passanti della presenza del proprio animale che, per curiosità o per difesa, può palesarsi vicino al cancello. Se fino a qualche tempo fa le persone utilizzavano la classica targa con scritto “Attenti al cane”, oggi si possono realizzare deliziose insegne personalizzate in legno, dai toni vintage e romantici.

Spazzole

Utilissima e mai passata di moda, la spazzola per eliminare dai vestiti i peli del proprio animale è un must have irrinunciabile per chi possiede degli amici a quattro zampe. Ne esistono di ogni forma e dimensione e numerosi brand hanno realizzato anche dei prodotti dalle forme fantasiose, perfetti per essere vendute come gadget personalizzato.

Weekend in una struttura pet friendly

Molto spesso gli amanti degli animali sognano di poter viaggiare con i propri amici a quattro zampe, dedicandosi qualche giorno di relax e di coccole. Regalare un weekend in una struttura pet friendly è un’idea molto apprezzata: sono sempre di più le strutture che accolgono i padroni con i loro animali, regalando un’esperienza indimenticabile.