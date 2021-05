L’importanza del gioco per i cani

editato in: da

Il gioco è una risorsa importante per un cane: attraverso esso il cane cresce sereno e si può stabilire con lui una relazione equilibrata. Insegnare loro a giocare è molto utile, sia per aiutarli a superare situazioni di stress e a trovare la giusta motivazione, sia per instaurare con loro il giusto rapporto. Ma perché il gioco sia efficace va considerato più che un semplice esercizio ludico. Si tratta infatti di un vero e proprio strumento, attraverso il quale educare. Vediamo insieme i diversi tipi di gioco e alcuni esercizi stimolanti da fare col cane, per apprendere divertendosi.

La dottoressa Sabrina, ci spiega: «Iniziamo col dire che giocare, per il cane, deve essere piacevole, divertente e soprattutto volontario; non deve mai essere obbligato a farlo». Attraverso il gioco i cani imparano a coordinarsi, a rispettare le regole. I cuccioli, quando giocano tra di loro morsicandosi, apprendono come regolare la forza del proprio morso. Nel periodo della socializzazione, poi, che dura fino ai 6 mesi circa, il gioco tra simili darà al cucciolo tutti quegli strumenti necessari per poter interpretare al meglio i segnali emessi dagli altri cani.

Giocare coi propri simili è importante, come giocare col proprio padrone: «L’interazione giocosa crea fiducia e agevola la relazione. Giocando con noi, i cani ci conoscono, rafforzano il legame che ci unisce; per questo è importante che la famiglia dedichi tempo al divertimento col proprio cane, che avrà così anche modo di soddisfare bisogni innati come inseguire, bloccare, morsicchiare e fare buche».

