Lasciare il cane in macchina: è reato? Cosa devi sapere e cosa fare

Medico veterinario specializzato in sanità animale, esperto nella cura, diagnosi e trattamento delle malattie. Spiccato interesse per ortopedia. Dirigente medico veterinario nelle Marche da oltre 6 anni.

Lasciare il cane chiuso in macchina è un argomento che desta grande preoccupazione in molti proprietari di animali domestici. Durante l’estate, in particolare, le temperature all’interno dell’abitacolo possono raggiungere livelli pericolosi per la salute e il benessere del tuo cane. Ma cosa dice la legge? E quali sono le responsabilità dei proprietari di cani? In questo articolo, esploreremo le implicazioni legali e le migliori pratiche per garantire la sicurezza e il benessere del tuo amico a quattro zampe.

La legge italiana sul benessere animale durante spostamenti e soste

In Italia, esistono diverse normative volte a tutelare il benessere degli animali, in questo caso specifico dei cani, durante il trasporto in auto. Il Codice della Strada in particolare stabilisce che durante il trasporto in auto o su un altro mezzo, gli animali domestici devono essere custoditi in un trasportino omologato o nel vano posteriore del veicolo, separati dal conducente per evitare qualsiasi pericolo durante la guida. Questa disposizione mira a garantire la sicurezza stradale e il benessere degli animali durante il viaggio.

Durante la sosta invece, quali sono le regole da seguire? La risposta è una: lasciare un animale in auto quando fa caldo, anche per brevi periodi, è vietato dalla legge. Questo divieto è sancito da numerosi regolamenti comunali, che prevedono sanzioni pecuniarie elevate per chi viola questa disposizione; ad esempio, il Regolamento di Roma Capitale, nell’articolo 8, vieta di lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo o rimorchio al sole durante i mesi estivi, con sanzioni che vanno da 200 a 500 euro.

Lasciare il cane in macchina è reato?

Lasciare il cane chiuso in macchina non è solo una violazione delle norme sulla sicurezza stradale e del benessere animale, ma può anche costituire un reato penale. La Cassazione ha stabilito che tenere un animale in un veicolo fermo al caldo può configurare il reato di maltrattamento di animali. Anche in assenza di una specifica volontà di infierire sugli animali, la condotta può essere considerata colposa e quindi punibile penalmente.

Secondo l’articolo 727 del Codice Penale, chi abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività può essere punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Pertanto, lasciare il cane chiuso in macchina in condizioni di pericolo per la sua salute e il suo benessere può comportare conseguenze legali gravi per il proprietario.

I pericoli per il cane chiuso in macchina

La cosa più importante da considerare tuttavia è che lasciare il cane chiuso in macchina, soprattutto durante i mesi estivi, può mettere a rischio la sua vita e il suo benessere. Le temperature all’interno dell’abitacolo possono aumentare rapidamente, raggiungendo livelli pericolosamente alti, anche con le finestre parzialmente aperte, l’aria all’interno dell’auto può diventare soffocante e causare colpi di calore, disidratazione e danni irreparabili all’organismo del cane.

Altri pericoli includono il rischio di furto o rapimento del cane, soprattutto se l’auto viene lasciata incustodita. I cani lasciati soli in macchina possono attirare l’attenzione di malintenzionati che potrebbero cercare di approfittare della situazione. pertanto, è fondamentale prendere tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza del tuo cane durante i viaggi e le soste in auto.

Come trasportare il cane in auto in modo sicuro

Per garantire la sicurezza e il benessere del tuo cane durante i viaggi in auto, è importante seguire alcune linee guida essenziali:

Utilizza un trasportino omologato : Il trasportino è il metodo di trasporto più sicuro per il tuo cane. Assicurati che sia adeguato alle sue dimensioni e che sia ben fissato nel veicolo.

: Il trasportino è il metodo di trasporto più sicuro per il tuo cane. Assicurati che sia adeguato alle sue dimensioni e che sia ben fissato nel veicolo. Fissa il trasportino nel vano posteriore : Posiziona il trasportino nel vano posteriore dell’auto, in modo da separare il cane dal conducente così da evitare ogni evenienza che possa porre in pericolo te e il tuo compagno durante la guida.

: Posiziona il trasportino nel vano posteriore dell’auto, in modo da separare il cane dal conducente così da evitare ogni evenienza che possa porre in pericolo te e il tuo compagno durante la guida. Non lasciare il cane incustodito : Per le varie ragioni elencate precedentemente, non lasciare mai il cane incustodito in macchina, anche se per breve tempo, piuttosto munisciti di tutti gli accessori necessari per portarlo sempre con te.

: Per le varie ragioni elencate precedentemente, non lasciare mai il cane incustodito in macchina, anche se per breve tempo, piuttosto munisciti di tutti gli accessori necessari per portarlo sempre con te. Parcheggia all’ombra : Se devi parcheggiare l’auto durante una giornata calda, cerca un posto all’ombra per ridurre il rischio di surriscaldamento dell’abitacolo, a giovarne non sarà solo il benessere del tuo amico peloso ma anche il tuo.

: Se devi parcheggiare l’auto durante una giornata calda, cerca un posto all’ombra per ridurre il rischio di surriscaldamento dell’abitacolo, a giovarne non sarà solo il benessere del tuo amico peloso ma anche il tuo. Assicurati che il cane sia idratato : Fornisci al tuo cane acqua fresca che sia sempre accessibile durante il viaggio, inoltre, evita di dargli cibo abbondante poco prima del viaggio per evitare problemi di digestione.

: Fornisci al tuo cane acqua fresca che sia sempre accessibile durante il viaggio, inoltre, evita di dargli cibo abbondante poco prima del viaggio per evitare problemi di digestione. Prenditi delle pause : Durante viaggi lunghi, fai delle pause regolari per permettere al tuo cane di fare esercizio, fare i bisogni e rinfrescarsi.

: Durante viaggi lunghi, fai delle pause regolari per permettere al tuo cane di fare esercizio, fare i bisogni e rinfrescarsi. Monitora la temperatura dell’abitacolo: se possibile, utilizza un termometro per monitorare la temperatura all’interno dell’auto durante i viaggi. In questo modo potrai assicurati che non superi livelli pericolosi per te e per il tuo cane.

Cosa fare se si vede un cane chiuso in macchina

Se ti trovi di fronte a una situazione in cui vedi un cane chiuso in macchina, soprattutto se mostra segni di malessere o sofferenza, è fondamentale agire prontamente per salvare la vita dell’animale. Ecco cosa puoi fare:

Contatta immediatamente le autorità competenti: chiama il numero di emergenza unico 112 per segnalare la situazione alle forze dell’ordine. Fornisci loro tutte le informazioni necessarie sulla posizione dell’auto e sulle condizioni del cane.

per segnalare la situazione alle forze dell’ordine. Fornisci loro tutte le informazioni necessarie sulla posizione dell’auto e sulle condizioni del cane. Cerca testimoni : cerca persone presenti nelle vicinanze che possano confermare la situazione e testimoniare le condizioni di salute dell’animale.

: cerca persone presenti nelle vicinanze che possano confermare la situazione e testimoniare le condizioni di salute dell’animale. Documenta la situazione : se possibile, scatta foto o registra video della situazione per avere delle prove documentali che possano essere utilizzate in seguito.

: se possibile, scatta foto o registra video della situazione per avere delle prove documentali che possano essere utilizzate in seguito. Aspetta l’intervento delle autorità: le forze dell’ordine hanno il dovere di intervenire per accertare la situazione e prendere i provvedimenti necessari per salvare l’animale. Nel frattempo, monitora attentamente le condizioni del cane.

Rompere il finestrino: è concesso o no?

Questa è una domanda che molti si pongono in situazioni di emergenza. La risposta, tuttavia, non è semplice e dipende dalla legislazione locale. In alcuni paesi, è legale rompere un finestrino per salvare un animale in pericolo, mentre in altri potrebbe non esserlo.

In Italia, per esempio, la legge consente di rompere un finestrino solo in situazioni di emergenza immediata e quando non c’è altra soluzione. Devi essere in grado di dimostrare che l’animale era in pericolo immediato e che hai contattato le autorità prima di rompere il finestrino.

Se non è possibile ottenere l’intervento tempestivo delle autorità e l’animale manifesta un malessere, è possibile invocare lo “stato di necessità” in caso di un’eventuale richiesta d’indennizzo da parte del proprietario del veicolo. È sempre consigliabile prima di tutto contattare immediatamente la forza pubblica e, al fine di contestare una responsabilità al detentore dell’animale, avere testimoni e prove come foto e video per dimostrare la necessità d’intervenire per salvare una vita.

Conclusioni

Lasciare il cane chiuso in macchina è non solo un comportamento irresponsabile nei confronti di quello che è un amico fedele, ma anche un reato punibile dalla legge. Le temperature all’interno dell’abitacolo possono raggiungere livelli pericolosamente alti, mettendo a rischio la vita e il benessere del tuo compagno a quattro zampe. Segui sempre le regole del Codice della Strada e le disposizioni locali per garantire la sicurezza e il benessere del tuo cane durante i viaggi in auto. In caso di emergenza, agisci prontamente e contatta le autorità competenti per salvare la vita di un cane che è stato lasciato incustodito in macchina. Ricorda, il benessere del tuo cane dipende dalla tua responsabilità e attenzione.