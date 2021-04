La pappa: umido, crocchette, casalinga, Barf

editato in: da

Cercheremo di spiegare in modo semplice le esigenze nutrizionali dei nostri pets, descrivendo le varie diete a disposizione. Facciamo chiarezza fra alimentazione industriale, casalinga e Barf (Biologically Appropriate Raw Food) ovvero cibo crudo, biologico, adatto al sistema digestivo degli animali. Ecco allora come scegliere la pappa migliore per i nostri amici.

«Il primo dubbio amletico è: crocchette o umido? Cominciamo col dire che la crocchetta è un alimento industriale con una concentrazione di acqua bassissima; i componenti hanno, infatti, subito un processo di disidratazione», spiega la dottoressa Sabrina. Le crocchette devono sottostare a precisi requisiti: devono essere complete e bilanciate, ovvero contenere tutti i nutrienti in giusta proporzione, e sicure, cioè non devono esserci elementi che possano danneggiare la salute dell’animale. Ma non è tutto: devono essere anche appetibili, con un buon sapore e buon odore per il pet, e digeribili, quindi facilmente assorbibili dall’organismo. Leggete attentamente lista degli ingredienti ed etichetta con componenti analitici ed additivi.

Gli alimenti umidi industriali sono caratterizzati un contenuto d’acqua elevato, ottimo per i gatti e i cani che bevono poco, e che ne aumenta l’appetibilità. Anche gli alimenti umidi devono sottostare agli stessi requisiti delle crocchette. Gli alimenti semi-umidi, sono essenzialmente crocchette con un contenuto di umidità compreso tra il 10 e il 30%.

C’è anche la possibilità di cucinare per il proprio pet, utilizzando ingredienti freschi. Questo tipo di alimentazione, per essere equilibrata, deve essere varia il più possibile, prediligendo alimenti non raffinati e biologici. Ovviamente, ogni animale è diverso dall’altro, con gusti, esigenze ed intolleranze specifiche differenti.

