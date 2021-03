I cani ci seguono ovunque, perchè lo fanno?

editato in: da

Seduto sul divano con l’amato cane che pisola per terra, l’umano si alza per andare a prendere un bicchiere d’acqua e la creatura lo segue, aspetta e si accoda poi sulla, brevissima, via del ritorno; L’umano è in poltrona con la creatura pelosa accoccolata accanto, si alza per andare in bagno e il cane che sembrava immerso nei sogni, si solleva e segue e, a seconda della disponibilità del suo bipede, si infila in bagno o aspetta fuori dalla porta.

Sono solo due esempi di un comportamento molto comune dei cani: seguire i loro umani anche se si spostano per pochissimi minuti e anche solo di pochi metri. E’ frequente che lo facciano solo con una persona, non con tutti i membri della famiglia. I cani sono animali complessi e non fanno nulla per caso per cui il loro comportamento non si spiega con un semplice Sono appiccicosi, le ragioni per cui lo fanno sono molto interessanti e aggiungono un tassellino alla comprensione di queste creature fantastiche.

Vediamo quindi alcuni motivi per cui tanti cani seguono come ombre i loro umani (l’ordine della lista è casuale, non di importanza):

La Compagnia

Stavo così bene con te vicino che non vedo perchè devo privarmi e privarti di quel piacere, e quindi ti seguo ovunque vai e ricostruisco quella meravigliosa sensazione. I cani sono animali sociali per cui la solitudine è innaturale e il piacere che traggono dallo stare in loro compagnia è tale da portarli a seguirli ovunque vanno.

Frutto di Rinforzo Positivo

Una carezza appena si alzano, una squisitezza condivisa, una parola affettuosa, un’attenzione, sono gesti che si fanno normalmente, a volte senza nemmeno rendersene conto, e che gratificano il cane e ne rinforzano i comportamenti, in questo caso il seguire gli umani quando si spostano anche di pochissimo. Avendo imparato che seguire porta qualcosa di piacevole, il cane segue.

La Predisposizione di Razza

Per alcune razze, allevate per generazioni per lavorare con gli umani, stare particolarmente vicini ai loro umani fa parte della predisposizione di razza ed è quindi normale che li seguano anche per casa quando si spostano anche per pochi minuti. Gli americani descrivono questi pelosi con il termine ‘cani velcro‘.

Un’Associazione positiva

Associare una persona a qualcosa di piacevole – ad esempio un gioco, una merenda squisita, un’attenzione gradevole – può essere un altro motivo per cui i cani seguono Un cane associa una particolare persona a qualcosa che apprezza e quindi la segue sempre, probabilmente anche con la segreta speranza che quel seguire porti qualcosa di buono.

L’Ansia

Un’altra ragione per cui i cani seguono gli umani come ombre dentro casa è perchè non riescono a stare da soli, perchè non hanno sviluppato le competenze, o perchè hanno paura o anche perchè non sono sicuri della relazione con gli umani con cui vivono. Un cane che segue spinto dall’ansia ha bisogno di essere aiutato e visto che capire le ragioni del suo stato d’animo non è nè facile nè immediato, è fortemente consigliato rivolgersi ad un educatore cinofilo, che deve essere professionista serio e preparato.

L’Affetto

Ti voglio così bene che non ti voglio lasciare nemmeno un secondo. Per alcuni cani, la ragione per seguire i loro umani ovunque vanno è semplicemente l’immenso amore che provano per loro.

La Natura

Un altro motivo per cui i cani seguono i loro umani ovunque vanno può essere l’imprinting descritto da Konrad Lorenz per le ochette, ossia una forma di ‘apprendimento per esposizione’ per cui seguendo un individuo ovunque, gli animali lo riconoscono come genitore o come figura di riferimento. Nei cuccioli di cane il periodo dell’imprinting dura circa 9 settimane, da quando hanno circa 3 settimane a quando hanno circa 3 mesi e infatti i piccoli di cane sono sempre incollati ai loro umani, se ne staccano solo crescendo.