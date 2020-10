La razza del cane svela tutto di te (o quasi). Confermi?

"Chi si somiglia si piglia" afferma il celebre detto popolare e un po' con gli anni, nel bene e nel male, ci abbiamo creduto anche noi. Ma questa frase tanto veritiera, vale anche per? Secondo noi sì, basta guardarci intorno per vedere quanto spesso un cane assomigli proprio al suo padrone , "fisicamente" e caratterialmente. Non si tratta di un luogo comune quindi: la razza del nostro migliore amico può dire molto della nostra personalità; volete scoprire cosa abbiamo scoperto sul vostro carattere?