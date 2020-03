Coronavirus: I cani si accorgono di cosa sta succedendo

editato in: da

Il cane è l’unico animale che vive realmente con noi e non semplicemente accanto a noi, ci dice il celebre etologo Irenäus Eibl-Eibesfeldt.

I cani dormono con noi, mangiano con noi, ascoltano i nostri segreti, leccano le nostre lacrime, capiscono le nostre intenzioni, leggono e sentono le nostre emozioni e i nostri stati d’animo.

La domanda se si accorgono cosa sta succedendo in queste settimane, quindi, si risponde da sola.

Certo che si accorgono.

C’è un atomsfera diversa nel mondo in cui si muovono.

Ci sono i cambiamenti nella vita quotidiana – ad esempio, tutti i membri della famiglia sono a casa, sempre, e non necessariamente le dinamiche sono serene. Diamine, è una novità importante.

Ci sono cambiamenti nelle loro abitudini.

Ci sono le comunicazioni, volontarie e involontarie, che gli umani inviano e che sono prevalentemente negative.

Per i cani, così sensibili e così in sintonia con gli umani, per i quali il famoso detto uno sguardo dice più di 1000 parole è una regola di vita, che rilevano e interpretano anche la più piccola espressione e il più piccolo gesto, i segnali che mandiamo in questi giorni sono l’equivalente di un temporale di informazioni.

I cani sentono che gli umani sono preoccupati e stressati, si rendono che c’è qualcosa di strano e ne risentono.

Si può sostenere che la loro situazione è allo stesso tempo migliore e peggiore della nostra.

Mi spiego perchè è un’affermazione che si presta ad essere male interpretata.

I cani sono messi meglio di noi perchè noi sappiamo la causa delle difficoltà di queste settimane. Anche se forse è discutibile (in questo periodo sto fortemente rivalutando il valore della consapevolezza), è effettivamente meglio sapere che c’è un virus potenzialmente letale che ci può colpire se entriamo in contatto con qualcuno o qualcosa?

Lascio la risposta altri perchè io non ce l’ho.

Sono messi peggio di noi perchè si rendono conto che c’è qualcosa di strano e che quel qualcosa è negativo – come dicevamo prima, i segnali che gli umani mandano sono indiscutibili – ma non sanno cosa è, non capiscono la situazione.

Sentire stress, ansia e preoccupazione, viverne gli effetti senza però capirne la causa e quindi non poter stabilire come affrontarla preoccupa e stressa.

Oltre alle comunicazioni che ricevono dagli umani, che abbiamo visto possono essere consapevoli o inconsapevoli, i cani capiscono che c’è qualcosa di strano dai cambi alle loro abitudini.

A differenza di quello che si pensa comunemente, la routine non è necessariamente una cosa positiva per i cani e ciononstante tanti di loro vivono vite estremamente regolari in cui i giorni si succedono uno dopo l’altro con eventi che accadono, sempre gli stessi, sempre alle stessa ora.

Le disposizioni precauzionali di questi giorni impattano sulla quotidianità dei cani – orari diversi, uscite più brevi, etc. – e cani abituati ad una routine rigorosa non hanno le competenze per gestire le novità.

E con questo arriviamo all’ultimo punto, cosa si può fare per aiutare i cani vivere nel migliore dei modi questi giorni complicati?

La risposta macro è, mantenere per loro quanto più possibile una normalità.

Nello specifico, farli uscire regolarmente, in casa impegnarli, ad esempio con giochi di attivazione mentale, trasmettere loro controllo e serenità e mantenere una atmosfera tranquilla.

Così facendo si da vita ad un circolo virtuoso di mutuo benessere perchè, come abbiamo visto qualche tempo fa, i benefici che un cane che sta bene porta alla vita dei suoi umani sono incalcolabili.