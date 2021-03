Come accogliere il nuovo cagnolino nel miglior modo possibile

editato in: da

L’arrivo di un cucciolo è sempre un momento carico di emozioni e aspettative. Dopo la scelta ponderata sulla possibilità di poter gestire un cane in base ai propri ritmi, è fondamentale sapere come comportarsi sin dal primo giorno. In questa puntata vi daremo tutti i consigli necessari per vivere con entusiasmo i primi attimi di vita insieme, senza timori o ansie da prestazione.

A livello pratico le prime cose da comprare sono delle ciotoline per la pappa e per l’acqua, preferibilmente in acciaio (sono più robuste e resistenti), di misure differenti a seconda della taglia del cane.

Poi è bene decidere fin da subito dove dormirà il cane: nella sua cuccia o nel letto coi proprietari? In questo il consiglio è essere coerenti, se quindi avete intenzione di non farlo entrare nel vostro letto, vietateglielo fin da subito. Ricordatevi che i cani amano sistemarsi in luoghi appartati, quindi un angolo tranquillo di casa o del giardino sarà l’ideale.

