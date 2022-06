Cani in aereo: tutte le regole e i consigli per portarli in vacanza

Fonte: iStock Photos

Viaggiare con i cani in aereo è una grande avventura e una necessità per moltissimi padroni che vogliono portare in vacanza il proprio amico a quattro zampe. Chi sogna di volare ad alta quota e raggiungere una meta particolare infatti non dovrebbe rinunciare per forza a prenotare un volo. Esistono infatti numerose compagnie aeree che accettano i nostri amici pelosi a bordo a patto che vengano rispettate alcune regola. Allo stesso tempo, per rendere il viaggio sicuro e piacevole, sia per te che per il tuo pet, dovresti seguire alcuni consigli utili.

Compagnie aeree che accettano cani

Se vuoi portare il tuo cane sull’aereo con te prima di prenotare il biglietto dovresti verificare se la compagnia aerea che hai scelto accetta i quattro zampe. Anche se rispetto al passato molti vettori aerei sono diventati pet friendly, non tutti consentono di portare a bordo fido. Solitamente le compagnie di linea consentono di portare in cabina i cani di taglia piccola, mentre quelli che hanno peso e taglia superiori possono viaggiare in stiva. Nei voli low cost invece spesso non è possibile salire a bordo con il pet, tranne in casi particolari.

Ita Airways, ad esempio, consente ai cani con un peso massimo di 10 kg di volare in cabina. I pets sono ammessi a bordo con cibo, acqua e ovviamente trasportino. Il costo per i voli nazionali si aggira intorno ai 50 euro, mentre per quelli europei o internazionali il prezzo del biglietto lievita. Se il tuo cane ha un peso superiore ai 10 kg e sino a 75 kg dovrà invece viaggiare necessariamente in stiva.

Anche Vueling Airlines permette ai padroni di viaggiare con i loro cani a patto che il loro peso non superi gli 8 kg, compreso il trasportino. I pets in stiva non sono ammessi e ogni volo può portare al massimo tre animali a bordo. Il prezzo varia in base alla tratta e parte da un minimo di 40 euro. Nella lista delle compagnie aeree che consentono ai cani di volare segnaliamo anche Iberia, AirEuropa, Lufthansa, Air France, American Airlines, Blue Panorama, British Airways, Tap Portugal e Volotea.

Le compagni aeree low cost, come Ryanair ed EasyJet, non accettano i cani a bordo. Fanno eccezione, come per gli altri vettori, i cani guida. Fido può però salire sui mezzi di Vueling, ma con alcune regole: il peso massimo consentito è 8 kg e il viaggio si può effettuare esclusivamente in cabina.

Le regole per viaggiare con i cani in aereo

Le regole per viaggiare con il cane variano in base alla compagnia. In ogni caso è fondamentale che la documentazione dell’animale sia a posto e che il trasportino sia della misura giusta per consentire al pet di vivere con serenità il volo.

I documenti necessari

La documentazione che viene richiesta varia a seconda del paese in cui si è diretti, per questo motivo è fondamentale informarsi con attenzione prima di partire. Per volare nel territorio italiano il pet dovrà possedere il passaporto oppure il libretto sanitario. All’interno dell’UE invece i cani devono essere muniti di passaporto con le vaccinazioni e che attesti lo stato di salute, oltre che del microchip.

Se vuoi viaggiare negli Stati Uniti ricordati che il cane dovrà possedere la vaccinazione antirabbica con relativo certificato. In caso contrario potrai richiedere online un permesso al CDC (ossia Centers for Disease Control and Prevention) per ottenere l’autorizzazione all’ingresso.

“Il consiglio – ci spiega Silvia Delfini, veterinario per cani e gatti – resta sempre quello di informarsi riguardo le restrizioni oppure le disposizioni del Paese d’arrivo. In questo caso può essere utile non solo parlarne con il veterinario, ma anche contattare il Consolato oppure l’Ambasciata. Le regole variano da Paese a Paese ed è fondamentale restare informati anche per garantire la salute del cane”.

Come fare il passaporto per il cane

Per viaggiare con il cane all’estero è fondamentale munirsi del passaporto, un documento che viene rilasciato dall’Asl veterinaria di competenza sul territorio. Per richiederlo è essenziale che il cane abbia più di tre mesi, perché sotto tale età non si può effettuare il vaccino dell’antirabbica. L’animale dovrà essere in possesso di microchip e registrato presso l’Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione. In alcuni casi la Asl richiede di portare in sede fido per una piccola visita, in altri invece basta un certificato che attesti la buona salute redatto dal veterinario.

I consigli per viaggiare in aereo con il cane

Viaggiare in aereo con il cane può essere un’esperienza esaltante, ma, come abbiamo già sottolineato, dovrai prepararti per tempo. Il primo elemento da prendere in considerazione per garantire al tuo pelosetto un viaggio sicuro e comodo è il trasportino. In cabina oppure in stiva, in ogni caso il tuo cane dovrà trascorrere qualche ora al suo interno.

Perciò è fondamentale che si senta a suo agio e sereno. Qualche settimana prima della partenza inizia a farlo familiarizzare con il trasportino, offrendogli piccoli premi e snack gustosi al suo interno. Tutto questo per creare un’esperienza positiva legata alla gabbietta. Ricordati di lasciarli in casa a sua disposizione in modo che possa esplorarla in tutta tranquillità. Solo così quando arriverà il giorno del fatidico viaggio in aereo il cane si troverà all’interno di un luogo che reputa sicuro e familiare, con il suo odore.

Poco prima dell’imbarco fai fare a fido una lunga e bella passeggiata, assicurandoti che faccia i suoi bisogni. Il pasto in prossimità del volo deve essere leggerissimo o assente, questo per evitare che il tuo amico peloso possa vomitare. Il cane può bere, ma assicurati che non esageri. Nei voli brevi solitamente gli animali non possono mangiare né bere a bordo, mentre per quanto riguarda quelli a lungo raggio avrai la possibilità di dissetare e sfamare il pet.

Infine non dimenticarti di fornire al tuo amico ciò di cui ha bisogno per affrontare con la giusta serenità il volo e la vacanza con il cane. Ossia una bella coperta morbida – meglio se quella che usa sempre a casa – e il suo giocattolo preferito.