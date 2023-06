Accessori da viaggio per cani e gatti: i gadget più curiosi da avere quest’estate

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

L’estate è arrivata ed è il momento di partire con il tuo…pet! Se anche tu, come tanti, hai in mente di organizzare una vacanza con un amico a 4 zampe, non viaggiare impreparata, ma fai scorta di accessori e gadget per cani e gatti per vivere in completa serenità (e divertimento) questa entusiasmante avventura estiva.

Occhiali da sole, creme protettive per polpastrelli e naso, cappellini e collari glamour: queste sono solo alcune delle tante proposte che puoi acquistare su Amazon e che ti permetteranno di trasformare i tuoi animali nelle star di spiagge e destinazioni pet friendly.

Occhiali da sole anti-UV

Occhiali da sole anti-UV per cani Occhiali da sole con lenti magnetiche in argento

Gli occhiali da sole? Sono anche per fido! Questo modello ha un design magnetico ed è comodissimo da indossare. Le lenti sono ottiche anti-UV PC, mentre la montatura è morbida, con dei fori per la ventilazione. Una accessorio perfetto per proteggere la vista del tuo pet da vento, sporco, sole e polvere.

Protezione solare spray per cani e gatti

Non solo i padroni, anche i pet hanno bisogno di proteggere mantello e cute dall’azione dei raggi solari. Tra gli accessori da viaggio per cani e gatti c’è anche questa protezione solare naturale e vegetale, in versione spray e facilissima da applicare. Indicata per animali a quattro zampe di tutte le razze, si spruzza su pelo e cute, evitando accuratamente il naso e gli occhi, e si lasci asciugare.

Crema naso per cani

Il caldo, la salsedine e il vento mettono a dura prova il naso dei cani che è particolarmente sensibile agli agenti esterni. Regala il massimo comfort a fido con una crema naso per cani con un’azione idratante ed emolliente con principi attivi che riparano la pelle. La formulazione è particolarmente ricca, con germe di grano, olio d’oliva, burro di karité, olio di vinaccioli, vitamina E e calendula. Il prodotto è super sicuro sia per le persone che per gli animali, inoltre se il cane si leccherà il naso non ti preoccupare: non è tossico se viene ingerito.

Cappellino da baseball per cani

Cappello da baseball per cani Cappello per cani in vari colori

Durante le passeggiate all’aria aperta è importante proteggere fido dal sole, soprattutto d’estate. Il cappellino da baseball per cani è in tessuto morbido e confortevole, traspirabile e con un’ottima resistenza all’umidità. Il bello di questo accessorio è che le dimensioni si regolano facilmente e il design è super cool.

Zaino a forma di capsula spaziale

Zaino a forma di capsula per pets Zaino a forma di capsula traspirante e trasparente

Vuoi portare il tuo pet ovunque, anche quando sei in vacanza o viaggi? Trasporta il tuo pelosetto in modo facile, veloce e sicuro con lo zaino a capsula. Di gran moda e comodissimo, questo zaino offre una visione di 180°, resiste a graffi ed è particolarmente resistente. Per far sentire il tuo cane o gatto al sicuro e andare con lui ovunque.

Collare per cani con papillon a pois

Confortevole, ma soprattutto bello e trendy: il collare con papillon è il regalo perfetto per il tuo pet. Colletto e papillon si possono separare per consentirti di usare il collare ogni volta che vuoi e in modo pratico. L’ideale per dare un tocco di originalità al look del tuo cane durante una serata estiva.

Borraccia per cani con porta crocchette e ciotola

Offerta Borraccia per Cani a Prova di Perdite Borraccia per Cani a Prova di Perdite

Per quando sei in giro con il tuo cane o gatto non puoi dimenticare a casa una borraccia. Quella di Mydaisy, disponibile su Amazon, permette di trasportare non solo l’acqua, ma anche il cibo. A prova di perdite e con un pulsante di blocco per evitare sprechi, contiene sino a 100 grammi di cibo e 550 ml di acqua. Un accessorio essenziale da appendere allo zaino oppure alla tasca grazie alla corda con anello che è inclusa nella confezione.

Cintura di sicurezza da auto per cani e gatti

Cintura di sicurezza per cani regolabile Cintura di sicurezza per pet riflettente e con elastico per assorbire urti

Nei tuoi viaggi in auto la sicurezza del cane e del gatto è fondamentale. Per questo dovresti sempre avere con te una cintura di sicurezza adatta. Su Amazon puoi trovarne una in nylon ultraresistente e robusta, visibile al buio e riflettente. La zona elastica assorbe i possibili urti e permette di tenere fermo l’animale per poter guidare i tranquillità. In più il connettore anti-sgancio rapido permette di agganciare la cintura a qualsiasi tipo d’auto.

Giubbotto galleggiante per cani

Giubbotti di salvataggio per cani Salvagente per cani piccoli, medi o grandi

Fra gli indispensabili delle vacanze al mare c’è senza ombra di dubbio il giubbotto galleggiante. Dotato di maniglia di sicurezza con cui sollevare il cane dentro l’acqua, ti consentirà di goderti splendide nuotate con il tuo pet senza nessuna paura. Usalo per portare fido sempre con te, svolgendo tantissime attività insieme, dalle giornate in barca alla pesca, sino all’acquagym e al nuoto.

Brandina rialzata per cani con parasole

Non c’è niente di meglio che rilassarsi in spiaggia con il proprio pet e questa briandina rialzata con parasole integrato è l’ideale per farlo. L’accessorio perfetto per cani di qualsiasi taglia, da quella piccola a quella grande sino ad un peso di 54 kg. Il telaio in acciaio è solido, con piedini antiscivolo e baldacchino. L’ideale per offrire un riparo straordinario al tuo amico peloso nei giorni caldi.

Olio di canapa calmante per cani e gatti

I viaggi possono essere particolarmente stressanti per fido, per questo si può utilizzare un olio per ridurre l’ansia e lo stress. Quello di canapa è un calmante naturale con una formulazione che contiene vitamine A, B1, B2, D3, E, antiossidanti, minerali e acidi grassi essenziali.

Shampoo solido per cani

Dopo una giornata in spiaggia oppure in giro fra avventure e corse, è il momento di lavare il pelo del cane. Il modo migliore per farlo è con un prodotto ipoallergenico, senza sapone e ideale per le pelli più sensibili. Su Amazon puoi trovare uno shampoo specifico per arginare irritazioni e prurito, facilissimo da risciacquare e in grado di eliminare qualsiasi odore, lasciando il mantello del cane profumatissimo e sano.

Spray all’erba gatta 100% naturale

Offerta Spray all'erba gatta Spray con erba gatta coltivata in modo etico

Per far divertire e stimolare al meglio il proprio gatto non c’è niente di meglio di uno spray all’erba gatta. Il regalo perfetto per i vostri viaggi insieme, da spruzzare sul tiragraffi o sul graffiatoio per farlo divertire. Il prodotto è un distillato di erba gatta, 100% naturale, raccolta a mano, ma soprattutto coltivata in modo sostenibile ed etico.

Set di 2 ciotole pieghevoli in silicone

Cosa non può mancare nella valigia del tuo pet? Ovviamente le ciotole, da utilizzare quando ne hai più bisogno per mangiare e bere. Questo set comprende ciotole espandibili e in due misure: da a 17,8 cm di diametro che può espandersi sino a 6,7 cm di altezza oppure da 12,7 cm di diametro che può espandersi sino a 5,1 cm di altezza. Chiuse sono entrambe spesse solo 2,2 cm.

Lettino da viaggio per cani

Lettino da viaggio per cani Lettino da viaggio compatto e arrotolabile

Ideale da usare sia all’interno che all’esterno, il lettino da viaggio è la cuccia perfetta per il tuo pet quando siete fuori casa. In poliestere, è impermeabile e antiscivolo, lavabile in lavatrice e facilissimo da trasportare grazie al design leggero e alla maniglia per il trasporto.