Da zona bianca a zona gialla: cosa cambia e quali restrizioni entrano in vigore

Con il rapido diffondersi della variante Delta del Coronavirus, si rendono necessarie una serie di nuove restrizioni al fine di contenere il contagio. Secondo le previsioni, il nuovo ceppo del Sars-CoV-2 potrebbe diventerà predominante, ragion per cui diventa fondamentale agire d’anticipo per bloccarne l’impatto.

L’inasprimento delle regole e delle restrizioni è quindi una delle vie possibile e percorribili dal Governo, che potrebbe determinare il ritorno in zona gialla delle Regioni a maggior rischio di contagio. Potrebbe anche tornare l’obbligo di mascherina all’aperto, abolito dal 28 giugno 2021.

Gli allentamenti delle restrizioni sono stati determinati dal Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52, definito anche Decreto Riaperture. Dopo la zona bianca, quella gialla è quella a minor rischio, determinata in base alla diffusione del contagio e ad altri parametri.

Zona gialla: i requisiti

Con il superamento dell’indice Rt, il Decreto Riaperture Bis rivede i criteri per l’applicazione dei colori alle Regioni. All’articolo 13, è possibile conoscere tutte le condizioni determinanti per stabilire la zona gialla.

L’ incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti; L’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti al verificarsi di una delle due seguenti condizioni: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento.

Zona gialla: spostamenti

Sono consentiti gli spostamenti tra Regioni e Province Autonome, purché queste siano in zona bianca o in zona gialla. Inoltre, è possibile muoversi per una sola volta al giorno e con 4 persone alla volta. Nel conto, non sono compresi i figli minori e le persone autosufficienti.

Zona gialla: coprifuoco e mascherine

Il coprifuoco rimane abolito anche con il ritorno della zona gialla, poiché non più in vigore dal 21 giugno 2021. Torna, invece, l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, ben calzata e non sotto il naso, per proteggere gli altri dal rischio di contagio. Lo stop all’utilizzo dei dispositivi di protezione è infatti valido solo per la zona bianca.

Da zona bianca a zona gialla: bar, ristoranti e negozi

In zona gialla, è possibile consumare sia all’interno che all’esterno dei locali, sebbene con restrizioni. Il numero rimane fissato in 4 commensali, mentre in zona bianca non vi sono limiti per i tavoli all’aperto, con 6 posti consentiti al chiuso.

Per i negozi, non sono previste limitazioni, se si fa eccezione per le norme sul distanziamento e le mascherine, che devono essere indossate in tutte le occasioni.

Musei, spettacoli, fiere e cerimonie in zona gialla

Rimangono aperti al pubblico tutti gli spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e altri locali e spazi all’aperto. I posti a sedere devono essere nominativi e, inoltre, devono poter garantire il distanziamento di almeno un metro.

Il numero massimo di spettatori non può essere superiore ai 1000 spettatori all’aperto e 500 nei luoghi chiusi, stabiliti per ogni singola sala. Seguono il protocollo anche fiere, feste e ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, parchi tematici e di divertimento, centri sociali, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Zona gialla, cosa cambia per sport e competizioni sportive

Secondo le linee guida in vigore, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, comprese quelle di squadra e di contatto. Sono aperte anche le piscine all’aperto, al chiuso e quelle all’interno delle palestre. Sono accessibili anche i centri termali, i centri natatori e i centri benessere. Le competizioni sportive potranno avere il pubblico, secondo il medesimo protocollo.