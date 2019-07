Zero Assoluto: chi sono e come sono arrivati al successo

editato in: da

Zero Assoluto è il nome del duo musicale pop composto formato dai romani Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci.

Gli esordi

Matteo e Thomas si conoscono alle scuole superiori frequentate presso il liceo classico Giulio Cesare a Roma. Dopo i primi passi nel mondo della musica rap romana (grazie al brano ″In due per uno zero″), esordiscono nel 1999 con il singolo ″Ultimo Capodanno″. Alla realizzazione del video della canzone partecipano anche i giocatori della Roma (capitan Totti compreso), squadra del cuore di entrambi.

La carriera

Dopo ″Ultimo Capodanno″ gli Zero Assoluto pubblicano con discreto successo il singolo ″Zeta A.″

Ma la loro consacrazione arriva nell’estate del 2005 con il singolo ″Semplicemente″ che rimane per trenta settimane di seguito in classifica e frutta al duo il doppio disco di platino.

Nel 2006 partecipano al Festival di Sanremo nei Gruppi con la canzone ″Svegliarsi la mattina″ che si classifica al secondo posto della categoria.

Il gruppo conquista, così, la vetta della classifica settimanale e si aggiudica tre dischi di platino.

Dopo il successo di ″Svegliarsi la mattina″ viene pubblicato il singolo ″Sei parte di me″, che conquista due dischi di platino e frutta agli Zero Assoluto la vittoria al Festivalbar 2006, come Rivelazione dell’anno.

Nel 2007 partecipano per la seconda volta alla kermesse canora sanremese con ″Appena prima di partire, piazzandosi noni.

Nel 2009, esce il singolo ″Per dimenticare″, che diviene colonna sonora del film ″Scusa ma ti voglio sposare″ di Federico Moccia.

Nel maggio 2009 esce il loro terzo album, ″Sotto una pioggia di parole″, ed il duo decide di intraprendere un tour di concerti nelle principali città italiane.

Gli Zero Assoluto chiudono il 2009 al Colosseo, a Roma, con il concerto di Capodanno, affiancando il grande cantautore Antonello Venditti.

Nel 2011 viene pubblicato il loro quarto album, ″Perdermi″.

Nel settembre 2014 è la volta di ″Alla fine del Giorno″, il quinto album del duo romano.

Dal 3 luglio 2015 è in radio e in tutti gli store digitali il brano ″L’amore comune″, che diventa la colonna sonora del campionato di calcio di Serie B 2015-2016.

Prossimi impegni

Come ha annunciato Carlo Conti nella trasmissione di Massimo Giletti, L’Arena, gli Zero Assoluto parteciperanno al prossimo festival della canzone italiana con il brano ″Di me e di te″.

Immagini: Depositphotos