Indovinate chi è questa bimba sdentata…

Vip da piccoli: com’erano le star

Le celebrità amano postare foto del loro passato su Instagram. E noi, puntualmente, ve li sottoponiamo per mettere alla prova la vostra capacità di sovrapporre l’immagine odierna a quella del passato. Un gioco che a noi diverte e che, a quanto pare, non vi dispiace.

E’ un’attrice amatissima e davvero bella, che ha interpretato ruoli di ogni genere accanto agli attori più belli del mondo. Ma qui, la riconoscereste? Guardate bene il taglio degli occhi e il sorriso: è proprio lei, Pretty Woman, alias… Julia Roberts!

Sono entrambi figli di due donne bellissime e famose; amici fin da bambini, qualcosa sembra essere sbocciato fra loro ultimamente, tanto che hanno passato l’estate insieme, nella tenuta di Cellino San Marco del padre di lui. Eh sì, questi due bimbi sono proprio Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, e Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power…

Ciuccio rosa, pupazzetto in mano e occhioni tenerissimi. Ancora molto lontana dalla “panterona” che diventerà un giorno. I fan, vedendo la foto postata sul suo profilo Instagram, hanno notato una grande somiglianza con il suo bimbo, Santiago. Ebbene sì, è proprio Belen!

Irriconoscibile da piccola nel bagnetto, non direste mai che è una showgirl oggi amatissima. Indovinate? E’ proprio lei, Michelle Hunziker!

Lei è una delle showgirl più belle del panorama televisivo italiano. Altissima, magrissima, biondissima e pure simpatica! Nella foto che vi proponiamo ha solo 7 anni, ma si intravedono già i germogli dello splendore che diverrà. La foto l’ha postata lei stessa sul suo Instagram, a dimostrazione che nonostante le malelingue sostengono si sia rifatta tutta, e non solo il seno come ha confessato, in realtà labbra, naso e zigomi sono sempre stati quelli.. Avete capito? È Elena Santarelli!

È stata una delle top model più famose degli anni ’90. Insieme a Claudia, Naomi, Kate, Linda, Christy ha fatto parte delle “big six”, le modelle più belle, famose e pagate di quegli anni. In questa foto di fine anni ’70 appare adolescente insieme alle amate sorelle Chris e Danielle. Avete indovinato? È Cindy Crawford.

E’ una pop star internazionale, è appena diventata mamma per la seconda volta ed è molto impegnata nel sociale. Infatti, in occasione della festa delle donna, ha pubblicato sul suo Instagram una foto di lei bambina, con accanto questa didascalia: “Ecco una foto di me scolaretta per mostrare solidarietà con i 31 milioni di ragazze in tutto il mondo cui è ancora negato il diritto ad andare a scuola e realizzare i loro sogni. Volete sapere chi è? Shakira!

La foto di questa bimba tutta timida e un pochino goffa nel suo vestitino da prima comunione, oggi è uno dei volti più famosi della tv. Attrice e soprattutto presentatrice famosa, le sue trasmissioni battono tutti i record. Avete capito di chi si tratta? E’ Barbara D’Urso, guardate le sue trasformazioni.

Oggi è una famosissima presentatrice tv, soprannominata “la signora della domenica”. Nel 1972 posava per la copertina di un magazine maschile, guardando tritto nell’obiettivo con occhi grandi da cerbiatto, le labbra sottili leggermente dischiuse e le sopracciglia appena tracciate. Il fisico è esile e sulla cover mostra l’ombelico. Avete capito chi è? Si tratta di Mara Venier, all’epoca aveva 22 anni.

Prendiamo questa foto che ci riporta un po’ indietro negli anni. La ragazzina nell’immagine si mostra sorridente, i capelli sono raccolti in uno chignon e il visetto è un po’ più paffuto rispetto ad oggi. L’espressione è di una ballerina sognante che già pensa a palcoscenici importanti e alla tv. Avete indovinato? E’ la bellissima Rossella Brescia, che non ha mai nascosto i sacrifici fatti alla sbarra e la determinazione che l’hanno portata al piccolo schermo.

La bimba col caschetto (vero trend di stagione) biondo platino e il visino da “grimlin”, come lei stessa si definisce, oggi è una top model affermata. Chi l’avrebbe mai detto… Avete capito chi è? E’ la musa di Karl Lagerfeld e la modella di punta di Chanel. Avete capito ora? E’ Cara Delevingne.

Praga, 1978. Uno scatto in bianco e nero immortala una graziosissima mamma e la sua bimba. Un’altra foto in bianco e nero della piccola, qualche anno dopo: sguardo sveglio e dolcissimo, accenna un sorriso. Ha la frangetta e grandi occhi. L’avete riconosciuta?

Profilo delineato, ciuffo ribelle e quel nasino delizioso. Avete capito di chi si tratta? E’ Belen. La showgirl, in questa foto, ha appena 13 anni: i lineamenti devono ancora definirsi del tutto, ma il nasino e gli occhi sono già i suoi. A postare la foto su Instagram è lei che continua, imperterrita, a postare foto e video di Santiago, nonostante le polemiche scatenate da questa continua esposizione del bambino. Oggi la Rodriguez è madre, imprenditrice, presentatrice, moglie. E ha costruito tutto questo grazie alla sua bellezza. Non senza qualche sforzo e duri allenamenti in palestra.

Occhi profondi, guanciotte piene: è difficile scoprire chi è la bimba di un anno nella foto. Vi aiutiamo dicendovi che è la mamma di Nathan Falco… Avete capito? Si tratta di Elisabetta Gregoraci, sensuale showgirl e modella, ma soprattutto moglie di Flavio Briatore.

Se vi concentrate sulle borse sotto gli occhi forse riuscirete a capire chi è questa bimbetta sorridente con la mollettina tra i capelli. Si tratta di Paola Perego. Già da piccola la presentatrice avrebbe avuto bisogno di qualche consiglio per eliminare quell’inestetico gonfiore degli occhi.



Make up esagerato, coda in perfetto stile anni ’80 con tanto di fiocco fucsia, questa ragazzina di 13 anni è già pronta per le passerelle. Avete capito di chi si tratta? E’ la top model e ora anche stilista Heidi Klum che ama molto postare foto di famiglia, come quella con la madre Erna.

La somiglianza con Matteo Renzi è impressionante… Ma non è lui. Non indovinereste mai che questo giovane virgulto è il burbero Joe Bastianich: “My highschool days!”, ha commentato nel suo post su Facebook.

Ricci neri e occhi grandi. Se non sapessimo chi è, sarebbe davvero irriconoscibile. Oggi è una showgirl conosciuta anche negli States, grazie al fidanzamento con il bellissimo George Clooney. Eh sì, è proprio lei: Elisabetta Canalis!

Occhiali da secchiona e viso dolcissimo… forse possiamo riconoscerla perché ha mantenuto molti dei tratti di allora. E’ stata Miss Italia ed è sposata a un calciatore famosissimo: Costacurta. Sì, avete capito: è Martina Colombari.

A soli 21 anni, Micol Olivieri è un’attrice televisiva affermata, ma la carriera non le ha impedito di fare una scelta impegnativa come quella di diventare mamma. La dolce interprete de ‘I Cesaroni‘ aspetta un figlio dal marito, fresco sposo, ed è entusiasta di questa nuova esperienza. Tanto da aver postato una foto che la ritrae neonata con tanto di cappellino.