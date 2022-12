Sciroppo tosse, quali sono stati ritirati e perché

L’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) ha caldamente raccomandato la revoca dell’autorizzazione al commercio dei medicinali contenenti il principio attivo folcodina in tutti i paesi dell’Unione Europea.

Tali medicinali, che in Italia non vengono utilizzati, servono solitamente a lenire i sintomi della tosse secca e più in generale (e sempre in combinazione con altri principi attivi) anche quelli dell’influenza e del raffreddore.

Stop ai farmaci contenenti folcodina: cosa sta succedendo nell’Unione Europea

In merito ai farmaci contenenti il principio attivo folcodina, l’Ema ha scritto una nota in cui si raccomanda la revoca dell’immissione di tali farmaci nel mercato dei paesi facenti parte dell’Unione Europea, dati i rischi che l’assunzione di questi comporta e l’impossibilità di trovare misure che li eliminino quasi del tutto.

In particolare, nella nota dell’Agenzia europea dei medicinali, si legge: “Uno studio recente ha dimostrato che l’uso di medicinali contenenti folcodina, utilizzati per il trattamento della tosse secca negli adulti e nei bambini, è correlato al rischio di reazioni anafilattiche (una reazione allergica improvvisa, grave e pericolosa per la vita) a determinati medicinali chiamati Blocco Neuromuscolare Agenti (NMBA) utilizzati in anestesia generale. Poiché non sono state identificate misure efficaci per ridurre al minimo questo rischio” prosegue la nota “i medicinali a base di folcodina sono stati ritirati dal mercato dell’UE”.

Fortunatamente in Italia i medicinali a base di folcodina non vengono venduti, come ha sottolineato la stessa Agenzia italiana nel farmaco (Aifa) mentre, sia sotto prescrizione medica che come medicinali da banco, sono di uso comune in Belgio, Croazia, Francia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo e Slovenia.

Lo studio sui medicinali a base di folcodina è stato tenuto dal PRAC, ossia il comitato per la farmacovigilanza facente parte della stessa Agenzia europea per i medicinali, che è responsabile della valutazione dei problemi di sicurezza dei medicinali per uso umano.

Fonte: iStock

Cosa è la folcodina e quali sono i farmaci ritirati dal commercio

Nella sua nota, l’Ema ha spiegato che la folcodina la quale, ricordiamo, agisce sul sistema nervoso è “un medicinale oppioide utilizzato negli adulti e nei bambini per il trattamento della tosse non produttiva (secca) e, in combinazione con altri principi attivi, per il trattamento dei sintomi del raffreddore e dell’influenza. Agisce direttamente sul sistema nervoso, deprimendo il riflesso della tosse e riducendo i segnali nervosi che vengono inviati ai muscoli coinvolti nella tosse stessa”.

La folcodina è stata utilizzata come sedativo della tosse sin dagli anni ’50 e tra i medicinali in cui è contenuta spiccano anche diversi sciroppi e/o anti-influenzali che solitamente vanno presi per via orale.

Tra i farmaci più noti, e comunque assolutamente non venduti in Italia, in cui si trova la folcodina, e che da adesso devono essere ritirati dal mercato, spiccano il Dimetane, Biocalyptol e Broncalene.

Data la potenziale pericolosità di tali farmaci, l’Ema – sempre nella nota su citata – ha chiesto agli operatori sanitari di “non prescrivere o dispensare più medicinali contenenti folcodina” e di “considerare alternative terapeutiche appropriate”. Inoltre ha caldamente chiesto a chi opera nel settore sanitario di “avvisare i pazienti di interrompere il trattamento con tali medicinali”.