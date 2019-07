Madeleine di Svezia, nuove foto ufficiali coi suoi angeli

editato in: da

La principessa Madeleine di Svezia è da poco diventata mamma bis (GUARDA LE FOTO). Il piccolo Nicolas è nato il 15 giugno scorso, due giorni dopo il matrimonio in grande stile dello zio Carlo Filippo con Sofia Hellqvist.

Nicolas l’avevamo già conosciuto quando aveva appena un giorno. Ora la famiglia reale ha condiviso nuove foto del piccolo e della sua famiglia. Il principino indossa una tutina ed è avvolto in una copertina azzurra. Lui dorme beato mentre mamma Madeleine e papà Christopher posano tenendolo in braccio. Nicolas è un amore, proprio come la sorellina maggiore Leonore di rosa vestita per lo scatto ufficiale con la mamma. La piccola è identica a Madeleine, gli stessi occhioni azzurri, lo stesso dolce sorriso.

La principessa Madeleine è in gran forma a poco più di un mese dal parto ed è raggiante con i suoi bimbi accanto che definisce “i miei angeli”.

Le foto sono state fatte sull’isola di Oland dove i reali stanno trascorrendo le vacanze tra gite in bicicletta e concerti.

Nicolas, è il primo nipote maschio dei sovrani svedesi, Carl Gustaf e Silvia, già nonni di Estelle (figlia dell’erede al trono Victoria e di Daniel Westling) e di Leonore.