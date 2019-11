Isola, ex naufraga al veleno contro la Marcuzzi: “Disposta a tutto per il successo”

editato in: da

Non si arresta la polemica intorno all’Isola dei Famosi, ma soprattutto ad Alessia Marcuzzi, dopo il caso Fogli. La conduttrice, in seguito alle critiche ricevute per l’attacco di Corona contro il cantante dei Pooh, aveva deciso di chiedere scusa al pubblico, ma soprattutto a Riccardo Fogli, che era stato umiliato in diretta tv dall’ex re dei paparazzi, certo del tradimento di sua moglie Karin Trentini.

In quell’occasione Fogli era apparso decisamente provato e il pubblico aveva attaccato la Marcuzzi, accusandola di essersi mostrata fredda nei suoi confronti e di aver sfruttato il dolore del naufrago per aumentare gli ascolti del reality, decisamente in calo.

La questione, nonostante le scuse, sembra tutt’altro che archiviata, e a commentare quanto accaduto è stata anche Eva Henger, ex naufraga che lo scorso anno si è scontrata più volte con la Marcuzzi per il canna-gate. Secondo l’attrice hard, la presentatrice sarebbe in realtà una donna fredda e calcolatrice, disposta a fare qualsiasi cosa pur di ottenere il successo.

Il caso Fogli-Corona dunque non sarebbe stato, come spiegato da Alessia, un errore di valutazione, ma una strategia ben precisa per aumentare gli ascolti. “L’avevo detto io che Alessia Marcuzzi non è come sembra – ha spiegato Eva Henger in un’intervista rilasciata al blog di Isa e Chia -. Lei è disposta a tutto per l’audience. Non ha guardato in faccia a nessuno pur di fare audience. E pensare che Fogli è un amico di famiglia: lo conosce benissimo visto che è stata fidanzata per tanti anni con Francesco, il figlio di Roby Facchinetti”.

“La Marcuzzi doveva rifiutarsi di trasmettere il video di Corona – ha aggiunto la Henger, reduce dall’ennesimo scontro con Francesco Monte -. Fogli si era già sentito male in settimana: con quell’attacco poteva rischiare l’infarto. Non vorranno mica farci credere che la Marcuzzi volesse fargli un piacere mostrandogli le offese di Corona? Secondo me Alessia è solo una persona fredda, disposta a tutto per il successo”.