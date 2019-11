Il calendario dei pompieri australiani a favore degli animali

editato in: da

Belli e buoni d’animo, sono i pompieri australiani che, ogni anno, posano in un sexy calendario a favore di cause nobili. Dal 1993, infatti, i Vigili del Fuoco di diversi settori fanno sognare le donne di tutto il mondo con i loro fisici perfetti.

Ogni giorno lottano per salvare numerose vite e il pianeta, rischiando anche la loro stessa esistenza, ma dietro quella corazza di uomini duri e coraggiosi si nasconde un cuore d’oro.

Una tradizione la loro che va avanti da 27 anni per raccogliere fondi da devolvere a iniziative benefiche. Quest’anno, però, i protagonisti del calendario non sono soltanto i loro muscoli e la loro bellezza ma anche gli animali. Un’idea assolutamente vincente con la quale hanno deciso di associare il loro fascino e la loro virilità con la dolcezza e la simpatia di cani, gatti, conigli, koala, e chi più ne ha più ne metta.

Un’iniziativa capace di portare allegria nelle nostre case e sempre più stima nei confronti dei Vigili del Fuoco che, ancora una volta, danno il corretto esempio di come questi due mondi possano vivere in un’unione perfetta. Nell’immaginario di molti, i Vigili del Fuoco sono eroi che spengono incendi e salvano vite umane, ma non bisogna dimenticare anche che salvano animali vittime delle fiamme o rimasti intrappolati in luoghi inaccessibili.

La complicità e l’empatia che si è creata tra loro è straordinaria. Guardate come si fa accarezzare, coccolare e impacchettare, come se fosse un semplicissimo regalo di Natale, Scooter dal bel pompiere Brender.

Se ancora non sapete cosa regalare alla vostra amica o vicina di casa, beh, ora avete un’idea. Siamo certe che sarà molto apprezzata. Inoltre, oltre a far sorridere lei, aiuterete anche tantissimi animali. Tutto il ricavato del calendario, infatti, quest’anno sarà devoluto all’Australia Zoo Wildlife Hospital, un ospedale che si occupa di curare e rilasciare gli animali selvatici in modo che possano avere tutte le attenzioni mediche di cui necessitano.

C’è sempre un motivo per fare del bene e i pompieri australiani con il loro bel progetto diffondo un messaggio di speranza per il futuro, in un mondo in cui gli incendi, spesso a causa dell’uomo, stanno mettendo a rischio di estinzione numerose specie.