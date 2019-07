Belen sbotta e dice tutta la verità sulla separazione

editato in: da

L’annuncio ufficiale della separazione a una manciata di giorni dalle feste, lui che trascorre il Natale a Napoli con il piccolo Santiago e lei che posta le foto delle sue serate. Inevitabilmente non potevano che piovere i retroscena, veri o presunti tali, dell’addio vip più clamoroso del 2015: quello tra Belen Rodruguez e Stefano De Martino.

E dato che, almeno dalle foto postate sui social, quello più triste sembra lui e quella più serena appare lei (mettete a confronto la foto strappalacrime natalizia di papà Stefano abbracciato al figlioletto e quella delle sempre splendida Belen sorridente con gli amici) ovviamente i rotocalchi non hanno atteso molto nell’insinuare che lei ha già un altro. Ed ecco che rispunta il nome del suo ex storico, il calciatore Marco Borriello.

“Sapete con chi ha deciso di trascorrere (Belen, ndr) il giorno dell’onomastico del suo ex marito?”, è l’indovinello che ha lanciato Dagospia. Risposta: Borriello. Perché pare che i due si siano incontrati a Cortina. Non da soli, ma insieme l’imprenditore Gianluca Vacchi, comune amico, e Bobo Vieri. Questo è bastato per far parlare di ritorno di fiamma, ma soprattutto ha fatto infuriare la diretta interessata, la Rodriguez. Che sul suo profilo Facebook ha scritto parole di fuoco che riportiamo qui di seguito:

Capisco che per certi pseudgiornalisti sia divertente inventare storie senza avere nulla in mano, e va bene così, fa parte del mondo in cui viviamo. Ma siccome questi momenti sono difficili per tutti, e dico tutti, perché nel nostro privato solo noi sappiamo come sono andate le cose, non ci sto più. Sono parecchio stanca di leggere stronzate, stanca di venir descritta per quello che non sono, ma anche questo lo so, e va così, amen. Ma una cosa la voglio precisare, non sopporto leggere storie completamente infondate, detesto le bugie, non ci sto più a leggere racconti falsi che storpiano la vita che conduco. Tutto quello che è stato scritto è falso dalla A alla Z. Sono venuta a Cortina, dove vengo ogni anno, con le mie amiche a rilassarmi, e solo nella loro compagnia ho trascorso le giornate. Quindi procederò per vie legali a denunciare ogni parola falsa che possa recare danni alla mia privacy.

Ovviamente non sono mancate le critiche degli utenti che hanno risposto al tuo post: «Tu fai di tutto per non avere la privacy che tanto decanti di desiderare! Se tu volessi veramente che nessuno si facesse i ca*** tuoi la smetteresti di pubblicare ogni secondo foto del tuo quotidiano sui social! Sei una donna di spettacolo e hai sempre fatto di tutto per metterti in mostra, quindi adesso non ti lamentare quando sei la prima a sbandierare il tuo privato ai quattro venti. Riprenditi», scrive una ragazza.

E ancora: «Hai sbandierato per anni ogni istante la tua vita….e dico tutta la tua vita…ora vorresti rispetto tranquillità pace….non puoi fare il bello e il cattivo tempo…incassa il colpo e fattene una ragione… Mia cara anche questo fa parte del gioco del successo…..».

Infine c’è chi porta come esempio da seguire quello di una coppia celebre amatissima dal pubblico italiano: «Prendi esempio da Ilary Blasi e Totti, la loro storia funziona perché protetta dalla privacy, senza dover pubblicare l’ora esatta di quando si pranza, si fa sport o si va in vacanza. Se tanto la desideravi non rendevi pubblica ogni passo di tuo figlio, che è l’unica persona che dovresti proteggere da tutto e tutti. In tutti questi anni, l’unica coppia che stimo profondamente sono Ilary e Totti, perché capaci di mantenere una vita equilibrata e umile, rispetto a voi».