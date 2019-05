Belen Rodriguez canta e il video su Instagram fa impazzire i fan

editato in: da

Video tratto da Instagram

Belen Rodriguez sa come incantare i fan. L’ultima trovata della showgirl argentina è la pubblicazione di una serie di video sul suo profilo Instagram dove esegue una performance canora struggente. Insomma, la bella Belen si cimenta nel karaoke e spacca la Rete, cantando anche un brano di Shakira. I follower sono andati letteralmente in visibilio, le clip sono diventate virali in pochissimo tempo raggiungendo le centinaia di migliaia di visualizzazioni.

Merito della voce suadente della modella? Non solo. La Rodriguez infatti ha studiato molto bene il suo outfit. Belen è seduta su uno sgabello, davanti ha il microfono. Indossa un semplice abito nero, corto e svasato. Muovendosi al ritmo della musica, il vestitino svolazza e mostra le lunghe gambe della showgirl rivelando che indossa delle autoreggenti. Come resistere a tale arma di seduzione? E così sulla sua pagina social arrivano una pioggia di complimenti per dirle quanto è bella e quanto è brava.

Pensare che solo qualche giorno fa in moltissimi hanno attaccato Belen come madre degenere perché andava in moto col figlio Santiago senza casco. Che dire? L’importante è che se ne parli.