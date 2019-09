Usa gli smart speaker, e vinci un paio di Reebok Club C 85

editato in: da

Ecco dunque che l’iniziativa firmata Reebok farà felice molti. Basta disporre di uno smart speaker (Alexa oppure Google Home) attivato e abilitato all’utilizzo della SKILL per provare a vincere una limited edition delle Club C 85: dieci esemplari realizzati per l’occasione da Michela Stanzione, alias La Coach delle Unghie nonché star di Instagram, e ispirate all’esuberante talento della rapper Cardi B (ma, in palio, ci sono anche trenta paia di Club C 85 nella loro versione classica e cinquanta voucher dal valore di 50 euro da spendere sul sito www.reebok.it entro il 31 dicembre 2019).

Partecipare è semplicissimo. Entro il 13 settembre, basta attivare sul proprio smart speaker la SKILL gratuita di Reebok e confermare la volontà di partecipare al concorso ponendo la seguente domanda: “Alexa, apri Reebok Sneaker Drop” oppure “Ok Google, apri Reebok Sneaker Drop”. A quel punto, bisognerà seguire le indicazioni vocali per completare la registrazione fornendo nome, cognome, indirizzo e-mail, età e numero di scarpe. Puoi anche impostare un promemoria per il giorno dell’estrazione. Instant win che si terrà il 14 settembre tra le 12.00 e le 14.00, quando bisognerà ricollegarsi al dispositivo e chiedere (dopo aver nuovamente attivato la SKILL di Reebok): “Alexa, chiedi a Reebok Sneaker Drop se ho vinto” oppure “Ok Google, chiedi a Reebok Sneaker Drop se ho vinto”. Così, si saprà in tempo reale se si è tra i fortunati di quelle sneakers così speciali, coi dettagli fucsia e gli strass bianchi e rosa.

Parte della campagna “Sport The Unexpected”, il concorso “Reebok Sneaker Drop” rappresenta una svolta ancor più fashion per le Club C 85. Che del marchio sono un vintage straordinariamente attuale, soprattutto quando a sfoggiarlo è l’icona contemporanea Cardi B protagonista dello spot “Nails”. Il concorso è una vera innovazione: è la prima volta che – in Italia – un brand d’abbigliamento sportivo utilizza i sistemi di comando vocale per promuovere un prodotto. Questa scelta è dettata dalla volontà da parte di Reebok di avvicinarsi ai clienti più giovani: solamente lo scorso anno, l’acquisto di smart speaker tra i Millennials è cresciuto del 38%. Ed ecco che le aziende fanno a gara per ottenere l’attenzione di una generazione tanto attenta all’estetica, alle tendenze e alle nuove tecnologie.

Allo stesso modo, anche il “product drop” è uno strumento di marketing decisamente attuale ed efficace. Crea aspettativa attorno ad un prodotto generalmente una Limited Edition, e permette al consumatore di ottenere qualcosa di davvero esclusivo. Perché, quando si parla di moda, l’esclusività è tutto. Ecco dunque che, soprattutto tra i giovanissimi, è una ricerca continua di capi personalizzati o in edizione limitata, da sfoggiare per dettare tendenza e per sentirsi incredibilmente cool. Magari, osando abbinamenti coraggiosi che rifuggono da ogni stile e da ogni etichetta. Un obiettivo, questo, a cui le Reebok Club C 85 rispondono a pieno: eleganti, sportive ma chic. Perfette con i jeans ma anche con un look unexpected. Per avanzare nel mondo con stile, e per rispondere alla regola non scritta che la moda vuole: “Eleganza non significa essere notati, significa essere ricordati” (Giorgio Armani).

