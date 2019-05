Un’amatriciana solidale per le vittime del terremoto, servita da attori e attrici

editato in: da

Per aiutare le vittime del terremoto del 24 agosto a Roma – il 19 settembre 2016 – si terrà l’evento di beneficenza: “Oggi servo io”, il cui ricavato sarà donato all’associazione “Vico Badio” di Fonte del Campo comune di Accumoli, epicentro del sisma.

Un pugno di attrici e attori belli e seduttivi si sono resi disponibili e armati di grembiule e tovagliolo – nella pizzeria La Montecarlo di Roma – serviranno un succulento piatto di Amatriciana.

Alessandro Gassman e Valerio Mastandrea, Marco Giallini e Raoul Bova, Claudio Amendola e Sabrina Impacciatore e ancora Massimiliano Bruno ed Elio Germano, Rolando Ravello, Anna Foglietta e Vinicio Marchioni dalle 19:00 in poi a turno serviranno un piatto di amatriciana agli ospiti, più bibita al prezzo di 15€. L’incasso come già detto andrà in beneficenza per le vittime del terremoto nel centro Italia.

L’associazione “Vico Badio” si sta occupando del processo che porterà alla ricostruzione delle frazioni colpite dai crolli di quella notte.

Grazie anche a questi undici artisti che si trasformeranno in camerieri per una sera, “Oggi servo io” è l’occasione per aiutare le popolazioni colpite dal sisma, oltre ad una buona opportunità di strappare un autografo e qualche foto ai camerieri vip.

Non è un caso che tutti gli attori che partecipano all’iniziativa siano di origine romana e legati ai territori colpiti. L’abbraccio di tanti artisti ai paesi e alle popolazioni colpite è stato ampio e grande fin da subito.

Una iniziativa ammirevole che permette a tutti di passare una bella serata al centro di Roma con il pensiero rivolto alle pendici dell’Appennino, dove molti abitanti continuano a dormire nelle tende e hanno bisogno del sostegno e dell’aiuto di tutti.