Una Mano dalle Stelle, una raccolta fondi per l’emergenza sanitaria

Una raccolta fonti per fronteggiare l’emergenza sanitaria, per non perdere la speranza e tenderci la mano uno con l’altro. Una Mano dalle Stelle, capeggiata da Antonio Capitani, che ha lanciato un appello su Facebook, si mobilita per aiutare l’ospedale di Bergamo.

“Potevamo restare a guardare, in un momento così difficile per l’Italia? – ha scritto Antonio Capitani su Facebook -. Decisamente no. Ecco perché Una Mano dalle Stelle organizza un’edizione speciale via social della propria raccolta fondi: tutto lo staff del Consiglio Direttivo e dei colleghi astrologi è a disposizione del pubblico per consulti astrologici personalizzati da 20 minuti circa ciascuno. Offerta minima per ogni consulto: 25 euro. Si accettano anche donazioni libere senza richiesta di consulto”.

“Il ricavato di questa edizione speciale, che durerà fino a sabato 21 marzo – si legge ancora -, verrà devoluto all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, azienda ospedaliera pubblica che al momento si trova nell’emergenza assoluta a causa dell’altissimo numero di contagi da covid-19. Chi desidera contribuire a questa iniziativa richiedendo un oroscopo personalizzato o con una libera donazione, può inviare il proprio contributo all’IBAN IT 42K 01030 01666 000001425780

Intestato a: Associazione Una Mano Dalle Stelle. Via Vittor Pisani, 28 20124 Milano. Specificando nella causale del bonifico “Emergenza sanitaria”.

Prosegue Capitani su Facebook: “Gli astrologi professionisti, a vostra disposizione da casa, sono: Enzo Barillà; Antonio Capitani; Pina Cilli; Marina Coretti; Iuly Ferrari; Dora Garzya; Maria Maddalena Geminiani, Federica Giannini; Laura Malinverni; Paola Marras; Giovanni Pelosini; Loredana Ragosta; Luca Sartini; Cecilia Sicuteri; Leela Liliana Vanzini; Sandra Zagatti; Mirko Negri; Susy Grossi; Monica Amarillis Rossi; Davide Landi; Renata Agnelli Bettinaldi; Alessandro Broveglio. Vi preghiamo di comunicare con un messaggio a questa pagina l’avvenuto pagamento e di inviare la ricevuta dello stesso specificando, nel caso di richiesta di consulto astrologico, il nome dell’astrologo scelto”.

La città lombarda è fra le più colpite dalla pandemia, epicentro dell’emergenza coronavirus. L’ospedale Papa Giovanni XXIII è allo stremo ormai da giorni, con medici e infermieri in prima linea per combattere il virus, ma i posti in terapia intensiva sono sempre di meno e sono tante le richieste d’aiuto arrivate da parte del personale medico. Tutti possiamo e dobbiamo dare una mano, soprattutto ora in cui ogni piccolo aiuto può essere prezioso.